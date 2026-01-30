Egy szokás, ami különösen növeli a szívbetegségek kialakulását

A szívbetegség kialakulásának okait feltérképező tanulmány a brit UK Biobank adatbázisára épült, amely több mint 300 ezer felnőtt egészségügyi adatait követte nyomon átlagosan 14 éven keresztül. A kutatók azt elemezték, hogy az emberek természetes alvás-ébrenlét ritmusa – vagyis a kronotípusuk – milyen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri egészséggel.
A résztvevőket három csoportba sorolták:
- reggeli típusok: akik korán kelnek és korán fekszenek
- esti típusok: akik későn aktívak és gyakran éjfél után alszanak el
- köztes csoport: akiknél nincs erős napszaki preferencia
Rosszabb szív-egészség az „éjszakai baglyoknál”
Az eredmények egyértelmű különbségeket mutattak. Az esti típusú résztvevők körében jóval gyakoribb volt a rossz általános szív-érrendszeri állapot, mint a reggeli vagy köztes csoportban.
A kutatók szerint náluk közel 80 %-kal nagyobb eséllyel fordult elő gyenge szív-egészségügyi mutató.
Emellett az esti életmódot folytatóknál 16 %-kal magasabb volt a szívinfarktus és a stroke kockázata a követési időszak során.
A nők különösen érintettek
A vizsgálat egyik legmeglepőbb megállapítása az volt, hogy az összefüggés a nőknél erősebbnek bizonyult, mint a férfiaknál. A kutatók szerint ennek oka részben hormonális tényezőkben, részben pedig az eltérő életmódbeli szokásokban keresendő.
A női résztvevők körében az esti aktivitás gyakrabban járt együtt rosszabb alvásminőséggel, nagyobb stresszel és kevésbé kiegyensúlyozott napi rutinnal, ami hosszú távon megterheli a szívet.
Miért alakulhat ki szívbetegség?
A szakértők szerint a szívbetegség fokozott kockázata nem önmagában a késői lefekvés miatt alakul ki, hanem azok miatt az életmódbeli tényezők miatt, amelyek gyakrabban jellemzőek az esti típusokra. Ilyenek például:
- rendszertelen vagy rövid alvás
- gyengébb étrendi szokások
- magasabb dohányzási arány
- nagyobb napi stressz
- a belső biológiai óra és a társadalmi elvárások közti eltérés
Ez az úgynevezett cirkadián elcsúszás megnehezíti, hogy a szervezet regenerálódjon, ami idővel negatívan hat a szív és az érrendszer működésére.
Van jó hír is az éjszakai baglyoknak
A kutatók hangsúlyozzák: az esti típusú emberek nincsenek eleve elrendelve a szívbetegségre. A kockázat jelentős része megváltoztatható szokásokhoz kötődik. A megfelelő alvásidő, a dohányzás elhagyása, a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres mozgás sokat javíthat a szív állapotán – még akkor is, ha valaki alapvetően későn fekvő típus.
A szakértők szerint a jövőben az orvosi ajánlásokban és kezelésekben egyre nagyobb szerepet kaphat az egyéni bioritmus figyelembevétele is.
Mit érdemes megjegyezni?
A tanulmány nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, de erős összefüggést mutat az esti életmód és a romló szív-egészség között. A kutatók szerint különösen középkor felett érdemes odafigyelni arra, hogy a napi rutin támogassa – ne terhelje – a szívet.
A szívbetegség megelőzésében tehát nemcsak az számít, mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is, mikor élünk aktívan.
A kutatás a Science Daily oldalán jelent meg.
További tartalmaink:
Súlyos figyelmeztetés: ez a 4 tényező okozza a szívrohamok 99%-át
Sokan félnek a váratlanul támadó súlyos szív- és érrendszeri betegségektől, de a kutatók most eloszlatták a kételyeket. Egy friss, gigantikus volumenű kutatás bebizonyította, hogy a szívroham okai nem a véletlenen múlnak, hanem négy konkrét tényezőhöz köthetők. A 9 millió ember bevonásával készült elemzés szerint, ha ezeket kiiktatjuk, szinte nullára csökkenthetjük a kockázatot.
Vigyázzon: ez a laborérték közelgő infarktusra utalhat!
A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak. A szívbetegség kockázatát eddig főként a koleszterinszint alapján becsülték meg, de egyre több kutatás szerint létezik ennél pontosabb jelző is.