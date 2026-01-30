Egy szokás, ami különösen növeli a szívbetegségek kialakulását

A szívbetegség kialakulásának okait feltérképező tanulmány a brit UK Biobank adatbázisára épült, amely több mint 300 ezer felnőtt egészségügyi adatait követte nyomon átlagosan 14 éven keresztül. A kutatók azt elemezték, hogy az emberek természetes alvás-ébrenlét ritmusa – vagyis a kronotípusuk – milyen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri egészséggel.

Szívbetegség: nagyobb veszélyben lehetnek a későn fekvők

A résztvevőket három csoportba sorolták:

reggeli típusok: akik korán kelnek és korán fekszenek

esti típusok: akik későn aktívak és gyakran éjfél után alszanak el

köztes csoport: akiknél nincs erős napszaki preferencia

Rosszabb szív-egészség az „éjszakai baglyoknál”

Az eredmények egyértelmű különbségeket mutattak. Az esti típusú résztvevők körében jóval gyakoribb volt a rossz általános szív-érrendszeri állapot, mint a reggeli vagy köztes csoportban.

A kutatók szerint náluk közel 80 %-kal nagyobb eséllyel fordult elő gyenge szív-egészségügyi mutató.

Emellett az esti életmódot folytatóknál 16 %-kal magasabb volt a szívinfarktus és a stroke kockázata a követési időszak során.

A nők különösen érintettek

A vizsgálat egyik legmeglepőbb megállapítása az volt, hogy az összefüggés a nőknél erősebbnek bizonyult, mint a férfiaknál. A kutatók szerint ennek oka részben hormonális tényezőkben, részben pedig az eltérő életmódbeli szokásokban keresendő.

A női résztvevők körében az esti aktivitás gyakrabban járt együtt rosszabb alvásminőséggel, nagyobb stresszel és kevésbé kiegyensúlyozott napi rutinnal, ami hosszú távon megterheli a szívet.

A kései fekvés különösen a nők szívét veszélyezteti

Miért alakulhat ki szívbetegség?

A szakértők szerint a szívbetegség fokozott kockázata nem önmagában a késői lefekvés miatt alakul ki, hanem azok miatt az életmódbeli tényezők miatt, amelyek gyakrabban jellemzőek az esti típusokra. Ilyenek például:

rendszertelen vagy rövid alvás

gyengébb étrendi szokások

magasabb dohányzási arány

nagyobb napi stressz

a belső biológiai óra és a társadalmi elvárások közti eltérés

Ez az úgynevezett cirkadián elcsúszás megnehezíti, hogy a szervezet regenerálódjon, ami idővel negatívan hat a szív és az érrendszer működésére.