Egy szokás, ami különösen növeli a szívbetegségek kialakulását

Sokan természetesnek veszik, hogy inkább este élnek igazán, későn fekszenek le, és reggel nehezen indul a napjuk. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban arra figyelmeztet: ez az életmód hosszú távon komoly egészségügyi következményekkel járhat. A vizsgálat szerint a szívbetegség kockázata nagyobb lehet azoknál, akik tartósan az esti órákban a legaktívabbak – különösen a középkorú és idősebb nőknél.
A szívbetegség kialakulásának okait feltérképező tanulmány a brit UK Biobank adatbázisára épült, amely több mint 300 ezer felnőtt egészségügyi adatait követte nyomon átlagosan 14 éven keresztül. A kutatók azt elemezték, hogy az emberek természetes alvás-ébrenlét ritmusa – vagyis a kronotípusuk – milyen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri egészséggel.

A résztvevőket három csoportba sorolták:

  • reggeli típusok: akik korán kelnek és korán fekszenek
  • esti típusok: akik későn aktívak és gyakran éjfél után alszanak el
  • köztes csoport: akiknél nincs erős napszaki preferencia

Rosszabb szív-egészség az „éjszakai baglyoknál”

Az eredmények egyértelmű különbségeket mutattak. Az esti típusú résztvevők körében jóval gyakoribb volt a rossz általános szív-érrendszeri állapot, mint a reggeli vagy köztes csoportban. 

A kutatók szerint náluk közel 80 %-kal nagyobb eséllyel fordult elő gyenge szív-egészségügyi mutató.

Emellett az esti életmódot folytatóknál 16 %-kal magasabb volt a szívinfarktus és a stroke kockázata a követési időszak során.

A nők különösen érintettek

A vizsgálat egyik legmeglepőbb megállapítása az volt, hogy az összefüggés a nőknél erősebbnek bizonyult, mint a férfiaknál. A kutatók szerint ennek oka részben hormonális tényezőkben, részben pedig az eltérő életmódbeli szokásokban keresendő.

A női résztvevők körében az esti aktivitás gyakrabban járt együtt rosszabb alvásminőséggel, nagyobb stresszel és kevésbé kiegyensúlyozott napi rutinnal, ami hosszú távon megterheli a szívet.

Miért alakulhat ki szívbetegség?

A szakértők szerint a szívbetegség fokozott kockázata nem önmagában a késői lefekvés miatt alakul ki, hanem azok miatt az életmódbeli tényezők miatt, amelyek gyakrabban jellemzőek az esti típusokra. Ilyenek például:

  • rendszertelen vagy rövid alvás
  • gyengébb étrendi szokások
  • magasabb dohányzási arány
  • nagyobb napi stressz
  • a belső biológiai óra és a társadalmi elvárások közti eltérés

Ez az úgynevezett cirkadián elcsúszás megnehezíti, hogy a szervezet regenerálódjon, ami idővel negatívan hat a szív és az érrendszer működésére.

Van jó hír is az éjszakai baglyoknak

A kutatók hangsúlyozzák: az esti típusú emberek nincsenek eleve elrendelve a szívbetegségre. A kockázat jelentős része megváltoztatható szokásokhoz kötődik. A megfelelő alvásidő, a dohányzás elhagyása, a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres mozgás sokat javíthat a szív állapotán – még akkor is, ha valaki alapvetően későn fekvő típus.

A szakértők szerint a jövőben az orvosi ajánlásokban és kezelésekben egyre nagyobb szerepet kaphat az egyéni bioritmus figyelembevétele is.

Mit érdemes megjegyezni?

A tanulmány nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, de erős összefüggést mutat az esti életmód és a romló szív-egészség között. A kutatók szerint különösen középkor felett érdemes odafigyelni arra, hogy a napi rutin támogassa – ne terhelje – a szívet.

A szívbetegség megelőzésében tehát nemcsak az számít, mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is, mikor élünk aktívan.

A kutatás a Science Daily oldalán jelent meg.

