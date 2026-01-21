Orvosi áttörés: Mellkasnyitás nélkül végeztek életmentő szívműtétet

A beavatkozás egy 67 éves férfi életét menthette meg, akinél a hagyományos nyitott szívműtét szóba sem jöhetett. A páciens korábban már átesett aortabillentyű-cserén, szívelégtelenséggel és veseelégtelenséggel élt, valamint stroke is szerepelt a kórelőzményében. Ezek együtt olyan magas kockázatot jelentettek, hogy a klasszikus bypass műtét életveszélyes lett volna számára – számol be az Egészségkalauz.

Forradalmi szívműtét: bypass mellkasnyitás nélkül mentett életet

Fotó: Piron Guillaume / Unsplash

A beteg állapota alapján egyértelművé vált, hogy a hagyományos megoldások nem jöhetnek szóba

– mondta Adam Greenbaum kardiológus. A csapat ezért teljesen új megközelítést választott:

nem a beszűkült területet próbálták helyreállítani, hanem egy teljesen új véráramlási útvonalat hoztak létre.

Szívműtét: Bypass a lábon keresztül

Az orvosok egy úttörő, VECTOR nevű technikát alkalmaztak, amelynek során katétereken keresztül, a láb ereiből jutottak el a szívhez. Ez a módszer korábban csak állatkísérletekben szerepelt, embernél most alkalmazták először.

A sebészek finom vezetődrótokkal apró nyílásokat hoztak létre az aortában és a koszorúérben, majd ezeket egy bypass grafttal kötötték össze. A cél az volt, hogy a vér egy biztonságos „kerülőúton” jusson el a szívizomhoz, elkerülve a veszélyes, beszűkült szakaszt.

Tudatos döntés, magas kockázat

A beavatkozás előtt a beteget részletesen tájékoztatták arról, hogy egy eddig embernél nem alkalmazott eljárásról van szó, amely komoly kockázatot hordoz. Mivel más kezelési lehetőség nem maradt, a páciens beleegyezett az úttörő szívműtét elvégzésébe.

A műtét sikeres volt: fél évvel később sem mutatkoztak a koszorúér-elzáródás jelei, a graft átjárható maradt, a beteg állapota stabil.

Mit jelenthet ez a jövőben?

Szokatlan gondolkodásra volt szükség, de egy rendkívül praktikus megoldás született

– fogalmazott Christopher Bruce, a tanulmány egyik szerzője. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: egyetlen sikeres eset még nem jelenti azt, hogy az eljárás széles körben alkalmazható.

A módszer jövője további vizsgálatokon és gondosan kiválasztott betegek kezelésén múlik. Ha azonban beválik, a jövőben olyan páciensek számára is esélyt adhat, akiknél eddig minden hagyományos szívműtét lehetetlennek számított.