Orvosi áttörés: Mellkasnyitás nélkül végeztek életmentő szívműtétet

A modern orvostudományban ritkán adódik olyan áttörés, amely alapjaiban írja át a bevett gyakorlatot. Egy frissen bemutatott szívműtét azonban pontosan ilyen mérföldkő: orvosok először hajtottak végre koszorúér-bypass beavatkozást úgy, hogy nem nyitották fel a beteg mellkasát, és a szívet sem érintették közvetlenül.
A beavatkozás egy 67 éves férfi életét menthette meg, akinél a hagyományos nyitott szívműtét szóba sem jöhetett. A páciens korábban már átesett aortabillentyű-cserén, szívelégtelenséggel és veseelégtelenséggel élt, valamint stroke is szerepelt a kórelőzményében. Ezek együtt olyan magas kockázatot jelentettek, hogy a klasszikus bypass műtét életveszélyes lett volna számára – számol be az Egészségkalauz.

szívműtét
Forradalmi szívműtét: bypass mellkasnyitás nélkül mentett életet
Fotó:  Piron Guillaume / Unsplash

A beteg állapota alapján egyértelművé vált, hogy a hagyományos megoldások nem jöhetnek szóba

– mondta Adam Greenbaum kardiológus. A csapat ezért teljesen új megközelítést választott: 

nem a beszűkült területet próbálták helyreállítani, hanem egy teljesen új véráramlási útvonalat hoztak létre.

Szívműtét: Bypass a lábon keresztül

Az orvosok egy úttörő, VECTOR nevű technikát alkalmaztak, amelynek során katétereken keresztül, a láb ereiből jutottak el a szívhez. Ez a módszer korábban csak állatkísérletekben szerepelt, embernél most alkalmazták először.

A sebészek finom vezetődrótokkal apró nyílásokat hoztak létre az aortában és a koszorúérben, majd ezeket egy bypass grafttal kötötték össze. A cél az volt, hogy a vér egy biztonságos „kerülőúton” jusson el a szívizomhoz, elkerülve a veszélyes, beszűkült szakaszt.

Tudatos döntés, magas kockázat

A beavatkozás előtt a beteget részletesen tájékoztatták arról, hogy egy eddig embernél nem alkalmazott eljárásról van szó, amely komoly kockázatot hordoz. Mivel más kezelési lehetőség nem maradt, a páciens beleegyezett az úttörő szívműtét elvégzésébe.

A műtét sikeres volt: fél évvel később sem mutatkoztak a koszorúér-elzáródás jelei, a graft átjárható maradt, a beteg állapota stabil.

Mit jelenthet ez a jövőben?

Szokatlan gondolkodásra volt szükség, de egy rendkívül praktikus megoldás született

– fogalmazott Christopher Bruce, a tanulmány egyik szerzője. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: egyetlen sikeres eset még nem jelenti azt, hogy az eljárás széles körben alkalmazható.

A módszer jövője további vizsgálatokon és gondosan kiválasztott betegek kezelésén múlik. Ha azonban beválik, a jövőben olyan páciensek számára is esélyt adhat, akiknél eddig minden hagyományos szívműtét lehetetlennek számított.

Időzített bomba ketyeg a szívünkben

Sokan hisszük, hogy a szívbetegségek kizárólag a magas koleszterinszint, a dohányzás vagy a mozgásszegény életmód következményei. Az orvostudomány azonban új, eddig rejtett összefüggéseket tár fel. A figyelem most egy különleges genetikai jelenség, a CHIP mutáció felé fordult, amely drámai módon befolyásolhatja a szív- és érrendszeri betegek sorsát. A felfedezés nemcsak a kockázatok megértését, hanem a jövőbeli terápiákat is alapjaiban változtathatja meg.

Súlyos figyelmeztetés: ez a 4 tényező okozza a szívrohamok 99%-át

Sokan félnek a váratlanul támadó súlyos szív- és érrendszeri betegségektől, de a kutatók most eloszlatták a kételyeket. Egy friss, gigantikus volumenű kutatás bebizonyította, hogy a szívroham okai nem a véletlenen múlnak, hanem négy konkrét tényezőhöz köthetők. A 9 millió ember bevonásával készült elemzés szerint, ha ezeket kiiktatjuk, szinte nullára csökkenthetjük a kockázatot.

 

