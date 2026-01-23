Meglepő eszköz segíthet a tünetmentes szívritmuszavar felismerésében

A szívritmuszavar azt jelenti, hogy a szív nem a megszokott ütemben vagy szabályossággal ver. Előfordulhat túl gyors, túl lassú vagy teljesen szabálytalan szívverés formájában, és bár sok esetben ártalmatlannak tűnik, bizonyos típusai – például a pitvarfibrilláció vagy a pitvarremegés – súlyos következményekkel járhatnak. A modern technológia, különösen az okosórák elterjedése új lehetőséget kínál a szívritmuszavar felismerésére és korai kezelésére – tájékoztat a Focus.

Okosórák segíthetnek a szívritmuszavar korai felismerésében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Milyen tünetei vannak a szívritmuszavarnak?

A szívritmuszavar leggyakoribb tünetei:

szívdobogásérzés, szabálytalan szívverés;

mellkasi nyomás vagy kellemetlen mellkasi érzet;

szédülés, bizonytalanságérzés;

légszomj, nehezített légzés;

fáradtság, kimerültség;

általános gyengeség.

Előfordulhat az is, hogy a szívritmuszavar teljesen tünetmentes, ami különösen veszélyessé teszi az állapotot, mivel így hosszú ideig észrevétlen maradhat.

Miért veszélyes a tünetmentes szívritmuszavar?

A tünetmentes szívritmuszavar azért különösen kockázatos, mert kezelés nélkül maradhat. Ilyenkor a szívben vérrögök alakulhatnak ki, amelyek az agyba jutva stroke-ot okozhatnak. A beteg sokszor csak akkor szembesül a problémával, amikor már súlyos szövődmény jelentkezik.

Hogyan lehet felismerni a szívritmuszavart okosórával?

A modern okosórák képesek folyamatos pulzusmérésre és egyszerű EKG-felvételek készítésére. Ezek az eszközök a szívritmuszavar felismerésében segíthetnek azzal, hogy jelzik a szabálytalan szívverést. Bár az óra önmagában nem ad orvosi diagnózist, figyelmeztetést küldhet, amely után érdemes szakemberhez fordulni.

Mennyire megbízható az okosóra szívritmuszavar esetén?

Az okosórák nem tévedhetetlenek: előfordulhatnak téves riasztások, és nem minden rendellenességet ismernek fel. Ugyanakkor kutatások szerint jelentősen növelik az esélyét annak, hogy egy rejtett szívritmuszavar időben napvilágra kerüljön, különösen azoknál, akik egyébként nem járnának orvosi vizsgálatra.

Mi az a pitvarfibrilláció és miért okozhat stroke-ot?

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb szívritmuszavar-típus. Ilyenkor a szív pitvarai szabálytalanul és gyorsan húzódnak össze, ami miatt a vér panghat, és vérrögök képződhetnek. Ezek a rögök elszabadulva elzárhatják az agyi ereket, ami stroke-hoz vezethet. A pitvarremegés hasonló mechanizmus alapján jelent kockázatot.