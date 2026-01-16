Sorra pusztulnak el a szobanövények? Valószínű, hogy ezt rontja el ön is

Sokan tapasztaltuk már, hogy a szobanövények, amelyek eleinte szépen fejlődtek, hirtelen elveszítik erejüket. A probléma megoldása azonban egyszerűbb lehet, mint gondolnánk: a titok abban rejlik hogy felismerjük, hol hibázhatunk a gondozásuk során – írja a BBC.

A szobanövények gondozásában a legtöbben ugyanazokat a hibákat követik el – Fotó: Unsplash

Milyen szobanövényt válasszunk otthonra?

A megfelelő növény kiválasztása kulcsfontosságú. Nem elég, ha tetszik, fontos, hogy otthonunk körülményeihez is illeszkedjen:

világos nappaliban a könnyezőpálma,

párás konyhában a békeliliom,

fürdőszobában a szobaborostyán,

árnyékos folyosón a hamis ricinusolaj érzi jól magát.

Néha a növény helyének megváltoztatása új esélyt adhat az életben maradásra.

Hogyan kerüljük el a túlöntözést?

Sokan túlöntözik a növényeiket. A békeliliom és a póknövény barna levelei a túl- vagy alulöntözés jelei lehetnek, míg a kaktuszokat és pozsgásokat gyakran feleslegesen „fullasztjuk” meg. Ezeknek a növényeknek elég a finom permetezés, vagy lassan adagolt víz öntözőgömb segítségével. A kukoricalevél, a viaszvirág és az anyósnyelv a legnehezebben elpusztítható fajták, mert jól tűrik a szárazságot és a félárnyékot.

Hogyan változik a szobanövények gondozása télen?

A növények igénye az évszakokkal változik, és a szobanövények gondozása télen külön figyelmet igényel. Ősszel és télen kevesebb vízre és tápanyagra van szükség, mert a növények félig nyugalmi állapotban vannak. A talajt csak akkor öntözzük, ha teljesen kiszáradt. Az átültetés ideje tavasszal jön el, amikor a növények könnyebben gyökeresednek.

Hogyan tartsuk életben a mikulásvirágot?

A mikulásvirág érzékeny a hőmérsékletre és a fényre. Meleg, huzatmentes helyre tegyük, ne közvetlen napfényre. Csak akkor öntözzük, ha a talaj száraz, és havonta adjunk tápoldatot. Áprilisban vágjuk vissza az ágakat, májusban ültessük át, szeptembertől pedig naponta legalább 12 órára sötét helyre tehetjük, hogy pirosra színeződjön a következő ünnepi szezonra.

Ezek a legjobb szobanövények, ha penész ellen keres természetes megoldást

A penész különösen ősszel és télen támad a lakásokban, amikor ritkábban szellőztetünk. Ilyenkor jönnek jól a szobanövények, amelyek nemcsak szépek, hanem a levegőt is tisztítják, csökkentik a párát és elűzik a penészt.