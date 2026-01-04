Új trend terjed! Ezzel a módszerrel tovább élnek a szobanövények

A szobanövény megfelelő vízellátása a növényápolás egyik legneuralgikusabb pontja, hiszen a túlöntözés éppolyan káros lehet, mint a kiszáradás. Az utóbbi időben egyre többen kísérleteznek alternatív megoldásokkal, például jégkocka öntözéssel, amely lassabb vízleadást ígér - írja a The Guardian.

Nem minden szobanövény tűri a hideget, de az orchidea kivétel lehet bizonyos körülmények között

Fotó: Unsplash

Miért jó a jégkockáz öntözés?

A jégkocka öntözés legnagyobb előnye, hogy lassan adagolja a vizet, így csökkenti a túlöntözés esélyét. Ez különösen hasznos lehet azoknál a növényeknél, amelyek érzékenyek a pangó vízre, és gyökereik könnyen rothadásnak indulnak. A módszer segíthet abban is, hogy az öntözés kontrolláltabbá váljon, főként kisebb cserepek esetében.

Milyen szobanövényeket lehet jégkockával öntözni?

Nem minden növény reagál egyformán a hideg vízre. A tapasztalatok szerint az orchideák – különösen a lepkeorchideák – jól tolerálják a jégkockás megoldást, mivel gyökereik gyorsan felszívják az olvadó vizet. Más, nedvességre érzékeny, de nem kifejezetten trópusi szobanövények esetében is működhet, ha a környezeti hőmérséklet megfelelő.

Mely szobanövények érzékenyek a hidegre?

A trópusi szobanövények többsége – például a calathea, monstera vagy ficus – kifejezetten rosszul viseli a hideg vizet. Gyökereik a meleg, egyenletes környezethez alkalmazkodtak, így a jégkocka öntözés hidegstresszt okozhat. Ennek jelei lehetnek a barnuló levélszélek, a lassuló növekedés vagy a levélhullás.

Túlöntözés vagy kiszáradás – melyik a veszélyesebb?

Mindkettő komoly problémát jelenthet, de a túlöntözés gyakrabban vezet visszafordíthatatlan károkhoz. A folyamatosan nedves talaj oxigénhiányos környezetet teremt, ami gyökérrothadáshoz vezethet. A kiszáradás ugyan látványos tüneteket okoz, de időben észlelve sok esetben még korrigálható.

