Vlagyimir Szolovjev, az orosz televízió ismert műsorvezetője január 10-én a Solovjev.LIVE adásában arról beszélt, hogy Oroszország, ha nemzeti érdekei sérülnek, akár új különleges katonai műveletet is indíthat a posztszovjet térség más országai ellen, nem csupán Ukrajnában. A műsorvezető a „a kutya ugat, de a karaván halad” hasonlattal utalt arra, hogy a nemzetközi jog és a külpolitikai normák nem számítanak, ha Moszkva biztonságáról van szó – adta hírül a Lenta.

Szolovjev, a népszerű orosz tévés szerint le kell rohanni Örményországot és Üzbegisztánt

Az örmény parlament alelnöke, Ruben Rubinyan azonnal élesen bírálta Szolovjevet: „A karaván, ebben az esetben a szeretett ország, az elkerülhetetlen béke és fejlődés felé halad” – írta Facebook-oldalán. Örményország külügyminisztériuma január 12-én hivatalosan tiltakozó jegyzéket adott át az orosz nagykövetnek, a kijelentéseket ellenséges aktusnak és Örményország szuverenitásának megsértésének minősítve.

A politikai vita nem állt meg itt: Aruszak Julhakjan, az Örmény Nemzeti Gyűlés tagja azt javasolta, hogy vonják vissza Szolovjevtől a 2013-ban kapott Becsületrendet, amelyet az örmény–orosz barátság fejlesztéséért kapott. Hasonló felhívást tett Tigran Hakobjan, az Örmény Televíziós és Rádiós Bizottság elnöke is.

Üzbegisztáni reakció és a régió diplomáciai feszültségei

Szolovjev kijelentései nemcsak Örményországban, hanem Üzbegisztánban is felháborodást váltottak ki. Bobur Bekmurodov, az Oliy Majlis törvényhozó testületének képviselője szókimondóan bírálta a műsorvezetőt, mondván, az nézze a „saját énekesmadarát”, és az állampolgárokat arra buzdította, hogy „köpjék le a kijelentéseit és az imperialista ambícióit”. Az üzbég újságíró, Nikita Makarenko Szolovjev szavait neokolonializmusnak nevezte, és a „Orosz Ház” bezárását követelte, követve Azerbajdzsán példáját.

Diplomáciai konzultációk során több posztszovjet ország vezetése is aggodalmát fejezte ki Moszkvának a műsorvezető kijelentései miatt. A regionális diplomáciai források szerint az orosz biztosítékok nem voltak elegendőek, és a fővárosok sokkal szigorúbb következtetésekre jutottak.