Elképesztő felvételek: 10 méteres karokkal vadászó szörnyet videóztak le a felszín közelében

Kísérteties felvételeket készítettek egy titokzatos tengeri lényről a Schmidt Oceonográfiai Intézet munkatársai. Az óriás fantommedúzát 1899-ben pillantották meg először, és alig több, mint egy tucatszor készítettek róla filmfelvételt. A „lény” 5-6 ezer méter mélyen él, ritkán látható a vízfelszín közelében.
A tudósok legnagyobb örömére azonban ezúttal feljebb merészkedett, itt készített róla felvételt egy távirányítású víz alatti robot, a ROV (remotely operated underwater vehicle). Az intézet munkatársai az argentin partok közelében 253 méter mélyen bukkantak rá a hatalmas, kísérteties szörnyre, egy medúzára. Karjai több mint 10 méter hosszúak, harangja egy méter átmérőjű.

szörny
Óriás szörny az antarktiszi vizekben
Fotó: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Több mint egy évszázad után újra látták a titokzatos szörnyet

A leglenyűgözőbb a négy hosszú „karja”, amely a zsákmány megragadására szolgál. A tudósok szerint az óriás fantommedúzák az Északi-sarkvidék kivételével mindenhol élnek, és planktonnal és apró halakkal táplálkoznak. Felfedezése óta mindössze körülbelül 100 alkalommal dokumentálták a létezését, és valószínűleg ez az egyik legnagyobb gerinctelen ragadozó a mély tengerekben. Azaz az efféle ranglista élén – bár erről még folyik a vita - az oroszlánsörény-medúza (Cyanea capillata) áll. Csápjai több mint 30 méteresek, de találtak már 36 méterest is, azaz majd’ kétszer olyan hosszú, mint egy csuklós busz.

Az első fantommedúzát 127 évvel ezelőtt gyűjtötték be, 60 évbe telt, mire új fajként ismerték fel. A Monterey-öböl Akvárium Kutatóintézet munkatársai szerint több ezer merülésük volt az óceán mélyére, de a látványos fajt mindössze kilencszer látták.

