Majomnak csúfolják a fiatal szőrös nőt – ez volt a reakciója

A fiatal szőrös nő elmondása szerint éveken át szenvedett a gúnyos kommentek miatt, és sokáig próbálta eltakarni karjait hosszú ujjú ruhákkal. Egy időben még a borotválkozással is kísérletezett, ám hamar rájött, hogy így nem érzi önmagát teljesnek. Mint fogalmazott: szőrzet nélkül „meztelennek” érzi magát – írja a Bild.

Online támadták a szőrös nőt - Fotó: VSC

Több cég is megkereste a szőrös nőt

Asyikin szerint erős szőrzetét édesapjától örökölte, ezért számára érzelmi jelentősége is van. Úgy érzi, a hajszálak az apjához kötik, és részei annak, aki ő valójában. Az utóbbi időben tudatosan döntött úgy, hogy nem változtat magán mások kedvéért, és nyíltan kiáll a testpozitivitás mellett.

Bár továbbra is kap negatív visszajelzéseket, közösségi oldalain egyre többen fejezik ki támogatásukat. Közel negyedmillió követője van, sokan példaképként tekintenek rá, és több cég is együttműködést ajánlott neki.

Asyikin Abdul Rahman szerint nem a provokáció vagy a hírnév a célja, hanem az, hogy más nőket is bátorítson: ne hagyják, hogy a társadalmi elvárások határozzák meg az önértékelésüket. Mint mondja, számára a természetes megjelenés nem lázadás, hanem önazonosság.

