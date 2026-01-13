Így akarták a szovjetek elolvasztani az Északi-sarkot: de ez csak egyike az őrült gigaterveknek

Amikor a Szovjetunió mérnökei és politikusai nagy tervekről beszéltek, gyakran úgy tűnt, mintha a valóság és a tudományos-fantasztikum határai teljesen elmosódtak volna. Elképzelhetetlen vízügyi átalakítások, hatalmas infrastruktúrák, és olyan katonai eszközök, amelyekről a legtöbb ember csak a regényekben hallott, mind a Szovjetunió grandiózus ambícióinak részei voltak.

Hogyan akarta a Szovjetunió megváltoztatni a világot – folyók, Északi-sark és nukleáris tengeralattjárók

Fotó: USAF

Az egyik legmeredekebb terv a Szibériában történő folyóelterelés volt, amelynek célja az volt, hogy az Északi-sark felé tartó vízfolyásokat a gazdaságilag fontos területekre irányítsák. A mérnökök álma szerint a tundra jeges, elhagyatott vidékein mezőgazdasági oázisok jöhettek volna létre, és az Északi-sark jege alatt nyíló utak lehetővé tették volna a teljes környezeti átalakítást.

Ez a projekt ugyan technikailag lenyűgöző volt, de a költségek és a környezeti kockázatok miatt végül elakadt.

Ugyanilyen merész volt a jégolvasztás terve az Északi-sarkon, hogy a hideg tundrán mezőgazdasági területeket hozzanak létre, különösen a távoli Csukotka vidékén, ahol még görögdinnyét is termeszteni szerettek volna. A gondolat, hogy a természet erejét így kontrollálják, egyszerre volt lenyűgöző és félelmetes, és jól mutatja a korszak technológiai és politikai ambícióit.

A Szovjetunióban nemcsak a természetet próbálták uralni, hanem a földrengések felett is dominanciát akartak szerezni. A nukleáris tengeralattjárók fejlesztésének célja az volt, hogy a tengeralattjárók képesek legyenek mesterséges földrengéseket előidézni. Bár a projekt elképesztő mérnöki kihívásokat vetett fel, végül sosem valósult meg, de jól illusztrálja a korszak militarista és technológiai nagyravágyását.

És ha valaki azt gondolná, hogy a merész tervek csak a földfelszínhez kötődtek, tévedne. A Transzpolár Fővonal, a Salekhard–Igarka vasút körüli elképzelés az volt, hogy az örökfagyos tundrán átszelve Szibéria szívébe érkező vasútvonallal megnyitják az északi területeket a gazdaság és a hadsereg számára. A gulágmunkások ezreit mozgósító építkezés a valaha tervezett legambiciózusabb észak-szibériai infrastrukturális projekt lett volna, ám a Sztálin utáni politikai váltások és a gigantikus költségek miatt sosem fejeződött be.

Nem kevésbé elképesztő a Szakhalin-alagút terve, amely egy 12 kilométeres vasúti összeköttetést képzelt el Szahalin szigete és a szárazföld között. Az alagút stratégiai célokat szolgált volna, és a sziget lakóit is összekötötte volna a kontinentális Oroszországgal, de az építkezést Sztálin halála után azonnal leállították, így a gigantikus tervből nem lett semmi.

A titkos katonai bunkerek sem maradhatnak ki a sorból: az úgynevezett Objekt 221, vagyis a fekete-tengeri flotta parancsnoki bunkere, egy teljesen autonóm, atomtámadás esetén is működőképes rendszerként készült. Több kilométer hosszú alagútrendszerekkel, saját energiatermeléssel és kommunikációs központokkal tervezték, de a költségek és a komplexitás miatt sosem fejezték be.