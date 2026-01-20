Szakadékba zuhant az autó, meghalt a 23 éves sztárinfluenszer – tíz napig küzdöttek az életéért

A végzetes baleset Mexikóban, az 175-ös szövetségi főúton, Santo Tomás Jalieza közelében történt. A sztárinfluenszer Santa María Huatulco polgármesterével, Julio César Cárdenas Goparral, valamint annak testőreivel utazott, amikor a SUV-juk eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról. A társaság egy eseményre tartott, amely Huatulco alapításának 487. évfordulóját ünnepelte volna.

Dulce Enríquez sztárinfluenszer 23 évesen vesztette életét egy autóbalesetben – Fotó: Instagram

Tíz napig harcoltak a sztárinfluenszer életéért

A zuhanás után az autó többször átfordult, az ütközés ereje pedig pusztító volt. Dulce Enríquez és az egyik testőr életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a polgármester bordatörésekkel és csípősérüléssel került kórházba, ahol meg is operálták. Az influenszert súlyos állapotban szállították kórházba, és tíz napon át küzdöttek az életéért, ám szervezete végül feladta a harcot. Hétfőn hunyt el egy magánkórházban Oaxaca városában, Mexikóvárostól délkeletre.

Dulce nővére, Michel Enríquez megrendítő üzenetben búcsúzott testvérétől:

Mélyen összetört szívvel tudatjuk szeretett húgom, Dulce Ivonne Enríquez Ramírez fájdalmas elvesztését. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki imával, üzenettel vagy szeretettel mellettünk állt ebben a nehéz időszakban. Dulce kitörölhetetlen nyomot hagyott az életünkben. Emléke örökké velünk marad.

Rajongók ezrei gyászolják

A közösségi oldalakat elárasztották a búcsúüzenetek. Követői és barátai sorra fejezik ki részvétüket: „Nyugodj békében, egy angyal lettél.” „Már egy jobb helyen vagy.” „Őszinte részvétem a családnak.”

Dulce Enriquez sminkesként is dolgozott, szépségtanácsairól és életmódvideóiról volt ismert – fiatal kora ellenére komoly hatást gyakorolt követőire.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A tragédia azonban már most mély sebet hagyott – nemcsak egy család, hanem egy egész online közösség életében.

