Hamarosan az ember válhat egy veszélyes állat elsődleges zsákmányává

A szúnyog nem tűnik el az erdőirtással – alkalmazkodik. A brazíliai Atlanti-erdőben végzett friss kutatás szerint a szúnyogok egyre gyakrabban az embert választják vérforrásként, ami komoly járványügyi kockázatot jelenthet. A jelenség jól mutatja, hogyan alakítja át az emberi terjeszkedés a betegségek terjedésének természetes rendszerét – írja a ScienceDaily.

A szúnyogok egyre gyakrabban választják az embert vérforrásként (illusztráció) – Fotó: Pexels

Miért az ember lett a szúnyog kedvenc célpontja?

Az Atlanti-erdő egykor rendkívül gazdag élővilágnak adott otthont, ám mára eredeti területének nagyjából kétharmada eltűnt. Az erdő zsugorodásával számos állatfaj visszaszorult vagy eltűnt, miközben az ember egyre mélyebben hatolt be a természetes élőhelyekre. A kutatók szerint ebben az átalakuló környezetben a szúnyog számára az ember vált a legkönnyebben elérhető vérforrássá.

Mit árul el a szúnyog táplálkozása?

A vizsgálat során több mint 1700 szúnyogot gyűjtöttek be két természetvédelmi területen. A vért tartalmazó nőstényekből DNS-mintát vettek, amelyből kiderült, milyen élőlényeken táplálkoztak. Az azonosítható minták túlnyomó többsége emberi eredetű volt, jóval kevesebb madárból, kétéltűből vagy emlősből származó vérrel.

Egyes szúnyogok ráadásul több gazdán is táplálkoztak, ami tovább növeli a kórokozók átadásának esélyét. A szúnyog csípése nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is: a vizsgált térségekben olyan vírusokat terjeszt, mint például a sárgaláz.

Mit jelent mindez a jövőre nézve?

A kutatók szerint a szúnyog táplálkozási szokásainak megértése kulcsfontosságú a járványok megelőzésében. Ha ismert, hogy egy adott területen a szúnyog elsősorban embert csíp, az korai figyelmeztetésként szolgálhat. Hosszabb távon ez segíthet olyan védekezési stratégiák kialakításában, amelyek nemcsak a rovarokra, hanem az egész ökoszisztéma egyensúlyára is figyelnek.

