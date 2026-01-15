Ez megváltoztathatja a gyógyítást! Itt a fegyver a szuperbaktériumok ellen

A gyógyszerrezisztens szuperbaktériumok elleni küzdelem új lendületet kaphat az űrből. Kutatók részben a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett kísérleteik során azt fedezték fel, hogy a mikrogravitáció teljesen megváltoztatja a vírusok és baktériumok viselkedését. Ez új perspektívákat nyithat a fertőzések kezelésében és a rezisztens baktériumok elleni hatékony stratégiák kidolgozásában – írja a Fox News.

Az űrben kutatták a szuperbaktériumokat (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hogyan változnak a szuperbaktériumok az űrben?

Az űrben a baktériumok és az őket fertőző fágok – speciális vírusok – egészen más evolúciós pályát követnek, mint a Földön. Az ISS-en végzett kísérletek során a T7 fágok képesek voltak megfertőzni az E. colit, ám a fertőzés lefolyása teljesen eltért a földi körülményektől. A kutatók szerint a mikrogravitáció új mutációkat indukál mind a vírusban, mind a baktériumban, amelyek javíthatják a fágok fertőzőképességét, vagy épp segíthetik a baktériumok túlélését. Ez az evolúciós különbség kulcsfontosságú lehet a gyógyszerrezisztens szuperbaktériumok elleni új terápiák kifejlesztésében.

Miért fontos a mikrogravitáció a szuperbaktériumok elleni küzdelemben?

A kutatók szerint az űrben kialakuló mutációkombinációk olyan lehetőségeket rejtenek, amelyeket földi laboratóriumokban nehéz előidézni. A T7 fágok például az űrbeli adaptáció után visszahozva a Földre hatékonyabbak lettek a rezisztens E. coli törzsek ellen. Ez azt mutatja, hogy az űrbeli környezet igazi felfedezési terep lehet a szuperbaktériumok elleni új terápiák, például fágterápiás kezelések fejlesztésében.

Hogyan használhatjuk az űrbeli eredményeket a földi fertőzések ellen?

Az ISS-en szerzett tapasztalatokat a földi gyógyszerrezisztens fertőzések kezelésére is fel lehet használni. A fágok célzott fejlesztésével új, hatékony kezelések hozhatók létre, amelyek legyőzhetik a rezisztens baktériumokat. Bár az űrkísérletek kis mintaszámúak és speciális körülmények között zajlanak, az eredmények fontos betekintést adnak a mikrobiális evolúcióba és a fertőzések elleni stratégiákba.

