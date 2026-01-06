Szupergomba terjed és nincs ellene biztos gyógymód — riadót fújnak a szakértők

A szupergomba kifejezést olyan kórokozókra használják, amelyek rendkívül ellenállóak a gyógyszerekkel szemben, gyorsan terjednek, és különösen súlyos fertőzéseket okoznak. A jelenlegi járvány mögött a Candida auris nevű gomba áll, amelyet először 2009-ben azonosítottak Japánban, azóta azonban világszerte legalább 60 országban megjelent – írja a FoxNews.

A szupergomba gyorsan terjed az egészségügyi intézményekben, különösen a legyengült immunrendszerű betegek körében. Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az Egyesült Államokban a fertőzések száma drámai mértékben nőtt. A Centers for Disease Control and Prevention a kórokozót „sürgős antimikrobiális fenyegetésnek” minősítette — ez az első eset, hogy egy gomba ilyen besorolást kapott.

A szupergomba egyik legnagyobb veszélye, hogy képes:

hosszú ideig életben maradni az emberi bőrön,

megtapadni kórházi felületeken és orvosi eszközökön,

ellenállni több gombaellenes gyógyszernek,

elkerülni az immunrendszer védekező mechanizmusait.

2025-ben körülbelül 7 000 esetet regisztráltak az Egyesült Államokban, főként intenzív osztályokon és hosszú távú ápolási intézményekben. A legsúlyosabban érintettek a legyengült immunrendszerű betegek, lélegeztetőgépen lévők és katéterrel kezelt páciensek. Egyes becslések szerint a fertőzöttek akár fele is belehalhat a szupergomba okozta szövődményekbe.

Kevés a gyógyszer, gyorsan alkalmazkodik a kórokozó

Jelenleg mindössze négy fő gombaellenes gyógyszerosztály áll rendelkezésre világszerte, és a szupergomba már ezek közül többel szemben rezisztenciát mutat. Bár három új készítmény már engedélyezés alatt áll vagy klinikai tesztelési fázisban van, a kutatók szerint a fejlesztések üteme nem tud lépést tartani a gomba gyors evolúciójával.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tünetek — láz, hidegrázás, általános rossz közérzet — könnyen összetéveszthetők más fertőzésekkel, ezért a diagnózis gyakran késik.

Reménykeltő felfedezés: megvan a szupergomba gyenge pontja?

Egy friss brit kutatás szerint a szupergomba fertőzés közben speciális géneket aktivál, amelyek segítségével vasat von ki a szervezetből.

Mivel ez az ásványi anyag létfontosságú számára, a folyamat blokkolása új terápiás lehetőségeket nyithat meg.

A kutatók úgy vélik, hogy a vasfelvételt gátló gyógyszerek akár önmagukban, akár meglévő készítményekkel kombinálva is hatékony fegyvert jelenthetnek a jövőben.