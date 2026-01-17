Hírlevél
időskor

Meglepő fordulat! Minél idősebb valaki, annál kisebb az Alzheimer esélye?

Egy nagyszabású amerikai kutatás új megvilágításba helyezi, miért marad élesen működő az agy egyes embereknél nagyon magas életkorban is. Az idős korban is kivételes memóriával rendelkező úgynevezett szuperidősek genetikai előnyt élveznek az Alzheimer-kórral szemben.
A több mint 18 ezer résztvevőt vizsgáló tanulmány szerint ezek az emberek nem csupán szerencsések, hanem örökletes adottságaik is védik őket. Az szuperidősek genetikai állománya még a jól öregedő kortársaikétól is eltér, ami kulcsfontosságú felismerés a kutatók szerint írja a Science Alter.

szuperidős
Minél idősebb, annál élesebb az agya – a szuperidősök meglepő titka.
Fotó: Katona Vanda

A szuperidősek genetikai pajzsa

A vizsgálat kimutatta, hogy a szuperidősek sokkal ritkábban hordozzák az Alzheimer-kór legnagyobb kockázatát jelentő APOE-ε4 génváltozatot. Ezzel párhuzamosan körükben jóval gyakoribb az APOE-ε2 variáns, amely kifejezetten védő hatású. A kutatást vezető Leslie Gaynor szerint ez volt a vizsgálat legmeglepőbb eredménye. 

A szuperidősek memóriateljesítménye a teszteken gyakran felülmúlta az 50–60 éves, egészséges felnőttek átlagát is.

Agyképalkotó vizsgálatok korábban már kimutatták, hogy náluk kevesebb az Alzheimerre jellemző amyloid lerakódás. A kutatásban nyolc nagy amerikai öregedésvizsgálat adatait elemezték. A nem fehér bőrű résztvevők esetében hasonló mintázatot találtak, de a kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség. Az eredmények azt erősítik meg, hogy az Alzheimer-kór elleni ellenállás részben genetikailag kódolt, és a szuperidősek tanulmányozása új utakat nyithat a megelőzésben.

Pár perc séta az Alzheimer ellen?

A rendszeres séta egyszerű, mégis hatékony eszköz lehet az Alzheimer-kór kognitív hanyatlásának lassítására és a demencia kockázatának csökkentésére, különösen az idősebb korosztályban.  A kutatások azt mutatják, hogy már napi 3–7 ezer lépés is érezhetően támogatja az agy egészségét, lassítja a memória romlását és késlelteti a tünetek megjelenését.

A tinédzsereket is fenyegeti az Alzheimer-kór

Egy kínai klinikán minden eddiginél fiatalabb betegnél, mindössze egy 19 éves fiúnál állapították meg az Alzheimer-kórt, ami teljesen átalakítja a betegségről alkotott hagyományos képet.

