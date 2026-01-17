Meglepő fordulat! Minél idősebb valaki, annál kisebb az Alzheimer esélye?

A több mint 18 ezer résztvevőt vizsgáló tanulmány szerint ezek az emberek nem csupán szerencsések, hanem örökletes adottságaik is védik őket. Az szuperidősek genetikai állománya még a jól öregedő kortársaikétól is eltér, ami kulcsfontosságú felismerés a kutatók szerint – írja a Science Alter.

Minél idősebb, annál élesebb az agya – a szuperidősök meglepő titka.

Fotó: Katona Vanda

A szuperidősek genetikai pajzsa

A vizsgálat kimutatta, hogy a szuperidősek sokkal ritkábban hordozzák az Alzheimer-kór legnagyobb kockázatát jelentő APOE-ε4 génváltozatot. Ezzel párhuzamosan körükben jóval gyakoribb az APOE-ε2 variáns, amely kifejezetten védő hatású. A kutatást vezető Leslie Gaynor szerint ez volt a vizsgálat legmeglepőbb eredménye.

A szuperidősek memóriateljesítménye a teszteken gyakran felülmúlta az 50–60 éves, egészséges felnőttek átlagát is.

Agyképalkotó vizsgálatok korábban már kimutatták, hogy náluk kevesebb az Alzheimerre jellemző amyloid lerakódás. A kutatásban nyolc nagy amerikai öregedésvizsgálat adatait elemezték. A nem fehér bőrű résztvevők esetében hasonló mintázatot találtak, de a kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség. Az eredmények azt erősítik meg, hogy az Alzheimer-kór elleni ellenállás részben genetikailag kódolt, és a szuperidősek tanulmányozása új utakat nyithat a megelőzésben.

Pár perc séta az Alzheimer ellen?

A rendszeres séta egyszerű, mégis hatékony eszköz lehet az Alzheimer-kór kognitív hanyatlásának lassítására és a demencia kockázatának csökkentésére, különösen az idősebb korosztályban. A kutatások azt mutatják, hogy már napi 3–7 ezer lépés is érezhetően támogatja az agy egészségét, lassítja a memória romlását és késlelteti a tünetek megjelenését.

A tinédzsereket is fenyegeti az Alzheimer-kór

Egy kínai klinikán minden eddiginél fiatalabb betegnél, mindössze egy 19 éves fiúnál állapították meg az Alzheimer-kórt, ami teljesen átalakítja a betegségről alkotott hagyományos képet.