Pánikolnak az orvosok a szupervírus miatt – nem tudják, mikor áll meg

Az Egyesült Államok területén elszabadult az úgynevezett szuperinfluenza: a friss adatok szerint példátlan gyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma. A járvány több térségben is kritikus szintet ért el.
Rekordokat dönt a szuperinfluenzás megbetegedés az USA-ban
A jelentések alapján a pozitív tesztek száma egyetlen hét alatt 53 százalékkal emelkedett, míg az előző év azonos időszakához képest közel 75 százalékos növekedést regisztráltak. A betegedés ilyen mértékű emelkedésére korábban nem volt példa.
Különösen súlyos a helyzet New York államban, ahol egy hét alatt minden idők legtöbb influenzás esetét vették nyilvántartásba.
Megugrott a kórházi kezelések száma
A járvány nemcsak az esetszámokban, hanem a kórházi terhelésben is megmutatkozik. A kórházi felvételek száma több mint 50 százalékkal nőtt, miközben a súlyos esetek aránya is gyorsan emelkedik.
Jelenleg 21 amerikai államban „nagyon magas” a terjedés szintje, a legérintettebb területek között szerepel New York mellett New Jersey és Dél-Karolina is.
Az új H3N2-törzs állhat a háttérben
A szakértők szerint a szuperinfluenza terjedéséért elsősorban az új H3N2-törzs tehető felelőssé. Ez a vírus azért különösen veszélyes, mert az emberek nagy része nem rendelkezik megfelelő védettséggel vele szemben.
A szezon eddig is több millió influenzás megbetegedést és több ezer kórházi kezelést okozott, a számok azonban tovább emelkednek.
Újra visszatérnek a korlátozások
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több kórház ismét maszkviselést és látogatási korlátozásokat vezetett be. Az egészségügyi intézmények a járvány további terjedését próbálják lassítani, miközben a tetőzés időpontja egyelőre nem látható előre – derül ki a Daily Mail cikkéből.
Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?
Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.
Influenzatünetek, amiket sokan elbagatellizálnak — pedig nem szabadna
Az ünnepi időszakban nemcsak a családtagok és az ajándékok „utaznak”, hanem a vírusok is. Az influenza ilyenkor különösen gyorsan terjed, és sokan csak az ünnepi készülődés közben szembesülnek azzal, hogy pozitív lett a tesztjük.