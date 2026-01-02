Hírlevél
Pánikolnak az orvosok a szupervírus miatt – nem tudják, mikor áll meg

Soha nem látott ütemben terjed az influenza az Egyesült Államokban. A szuperinfluenza rekord számú megbetegedést okoz több államban. A szakértők súlyos járványhelyzetről beszélnek.
Az Egyesült Államok területén elszabadult az úgynevezett szuperinfluenza: a friss adatok szerint példátlan gyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma. A járvány több térségben is kritikus szintet ért el.

A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában.
A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Rekordokat dönt a szuperinfluenzás megbetegedés az USA-ban

A jelentések alapján a pozitív tesztek száma egyetlen hét alatt 53 százalékkal emelkedett, míg az előző év azonos időszakához képest közel 75 százalékos növekedést regisztráltak. A betegedés ilyen mértékű emelkedésére korábban nem volt példa.

Különösen súlyos a helyzet New York államban, ahol egy hét alatt minden idők legtöbb influenzás esetét vették nyilvántartásba.

Megugrott a kórházi kezelések száma

A járvány nemcsak az esetszámokban, hanem a kórházi terhelésben is megmutatkozik. A kórházi felvételek száma több mint 50 százalékkal nőtt, miközben a súlyos esetek aránya is gyorsan emelkedik.

Jelenleg 21 amerikai államban „nagyon magas” a terjedés szintje, a legérintettebb területek között szerepel New York mellett New Jersey és Dél-Karolina is.

Az új H3N2-törzs állhat a háttérben

A szakértők szerint a szuperinfluenza terjedéséért elsősorban az új H3N2-törzs tehető felelőssé. Ez a vírus azért különösen veszélyes, mert az emberek nagy része nem rendelkezik megfelelő védettséggel vele szemben.

Measles virus particle, computer illustration. This virus, from the Morbillivirus group of viruses, consists of an RNA (ribonucleic acid) core surrounded by an envelope studded with surface proteins haemagglutinin-neuraminidase and fusion protein, which are used to attach to and penetrate a host cell. Measles is a highly infectious itchy rash with a fever. It mainly affects children, but one attack usually gives life-long immunity. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A szezon eddig is több millió influenzás megbetegedést és több ezer kórházi kezelést okozott, a számok azonban tovább emelkednek.

Újra visszatérnek a korlátozások

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több kórház ismét maszkviselést és látogatási korlátozásokat vezetett be. Az egészségügyi intézmények a járvány további terjedését próbálják lassítani, miközben a tetőzés időpontja egyelőre nem látható előre – derül ki a Daily Mail cikkéből.

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.

Influenzatünetek, amiket sokan elbagatellizálnak — pedig nem szabadna

Az ünnepi időszakban nemcsak a családtagok és az ajándékok „utaznak”, hanem a vírusok is. Az influenza ilyenkor különösen gyorsan terjed, és sokan csak az ünnepi készülődés közben szembesülnek azzal, hogy pozitív lett a tesztjük.

 

 

