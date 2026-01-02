Pánikolnak az orvosok a szupervírus miatt – nem tudják, mikor áll meg

Az Egyesült Államok területén elszabadult az úgynevezett szuperinfluenza: a friss adatok szerint példátlan gyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma. A járvány több térségben is kritikus szintet ért el.

A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Rekordokat dönt a szuperinfluenzás megbetegedés az USA-ban

A jelentések alapján a pozitív tesztek száma egyetlen hét alatt 53 százalékkal emelkedett, míg az előző év azonos időszakához képest közel 75 százalékos növekedést regisztráltak. A betegedés ilyen mértékű emelkedésére korábban nem volt példa.

Különösen súlyos a helyzet New York államban, ahol egy hét alatt minden idők legtöbb influenzás esetét vették nyilvántartásba.

Megugrott a kórházi kezelések száma

A járvány nemcsak az esetszámokban, hanem a kórházi terhelésben is megmutatkozik. A kórházi felvételek száma több mint 50 százalékkal nőtt, miközben a súlyos esetek aránya is gyorsan emelkedik.

Jelenleg 21 amerikai államban „nagyon magas” a terjedés szintje, a legérintettebb területek között szerepel New York mellett New Jersey és Dél-Karolina is.

Az új H3N2-törzs állhat a háttérben

A szakértők szerint a szuperinfluenza terjedéséért elsősorban az új H3N2-törzs tehető felelőssé. Ez a vírus azért különösen veszélyes, mert az emberek nagy része nem rendelkezik megfelelő védettséggel vele szemben.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A szezon eddig is több millió influenzás megbetegedést és több ezer kórházi kezelést okozott, a számok azonban tovább emelkednek.

Újra visszatérnek a korlátozások

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több kórház ismét maszkviselést és látogatási korlátozásokat vezetett be. Az egészségügyi intézmények a járvány további terjedését próbálják lassítani, miközben a tetőzés időpontja egyelőre nem látható előre – derül ki a Daily Mail cikkéből.

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.