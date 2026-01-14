Tombol a szuperinfluenza Nagy-Britanniában: kritikus helyzetbe kerültek a kórházak

A Nottingham University Hospitals közölte, hogy a szuperinfluenza miatt karácsony óta tartó folyamatos nyomás, fertőzések és dolgozói hiányzások miatt „jelentős és elfogadhatatlan késések” alakultak ki a sürgősségi osztályokon és a fekvőbeteg-ellátásban, hívta fel a figyelmet a Sun.

A szuperinfluenza miatt egyre nagyobb bajban vannak a kórházak Nagy-Brianniában

Fotó: Unsplash

Hasonló helyzetről számolt be több más intézmény is szerte az Egyesült Királyságban. Az elmúlt napokban Birminghamben, Staffordshire-ben és Wales több térségében is vészhelyzetet jelentettek az egészségügyi szolgálatok.

Veszélyesen közel a teljes telítettséghez az állami szektor

A hivatalos adatok szerint az angliai kórházakban az összes felnőttágy 92 százaléka foglalt. Szakértők szerint ez az a határ, ahol az egészségügyi dolgozók teljesítménye és a betegbiztonság is romlani kezd.

A számok riasztóak:

naponta több mint 2900 influenzás beteg feküdt kórházban a múlt héten

ez 10 százalékos növekedés az előző héthez képest

több mint 100 beteg intenzív osztályra került

A legtöbb influenzás pácienst a birminghami University Hospitals NHS Foundation Trust kezelte, ahol 194 ágy volt foglalt, közülük 12 az intenzív osztályon. Londonban a Barts kórházban, valamint Sheffieldben és Essex térségében is súlyos a helyzet.

Egy mutáns vírustörzs, a szuperinfluenza állhat a háttérben

A szakértők szerint az esetek többségéért a H3N2 influenzatörzs egyik mutációja, az úgynevezett K alklád, köznyelven a szuperinfluenza lehet a felelős. A vírus a nyár folyamán hétszer mutálódott, ami segíthetett neki abban, hogy kikerülje a korábbi immunvédelmet. Az egészségügyi vezetők szerint a karácsonyi és újévi családi összejövetelek újabb hullámot indíthattak el, és a „legrosszabb még csak most jön”.

A hatóságok ismét hangsúlyozták az oltás fontosságát. Ingyenes influenzaoltásra jogosultak:

a 65 év felettiek

a krónikus betegek

a várandós nők

az idősek otthonában élők és gondozóik

a 2-17 éves gyermekek, jellemzően orrspray formájában

A friss adatok szerint eddig több mint 18,6 millió influenzaoltást adtak be Angliában, ami arra utal, hogy egyre többen veszik komolyan a figyelmeztetéseket.

A brit egészségügy ismét komoly próbatétel előtt áll. A szakemberek szerint az oltás, a fertőzések megelőzése és a tünetek korai felismerése kulcsszerepet játszhat abban, hogy a szuperinfluenza ne bénítsa meg teljesen a kórházakat.

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz, hívtuk fel a figyelmet már tavaly decemberben az Origón.