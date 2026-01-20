Új felfedezés boríthatja fel a T-rexről eddig alkotott képet

Egy új kutatás szerint a T-rex jóval lassabban érte el végleges méretét, mint azt eddig hitték – írja a New York Post.

Egy új kutatás szerint a T-rex jóval lassabban érte el végleges méretét, mint azt eddig hitték

Fotó: Unsplash

A tudósok eddig egyetértettek abban, hogy a legendás Tyrannosaurus rex körülbelül 30 év alatt érte el teljesen kifejlett méretét, ám a friss eredmények szerint a növés akár 40 évig is tarthatott.

A becslések szerint a T-rexek átlag életkora 25-30 évig tartott, tehát sok példány meg sem élte a teljesen kifejlett kort. A T-rexek az életszakaszuk első 10-20 évében sokkal gyorsabban nőttek, ezután a növekedés nagyban lelassult, szemmel már szinte nem is volt látható.

T-rexek fosszíliáit vizsgálták a kutatók

A kutatók 17 T-rex fosszíliát vizsgáltak meg, különösen a lábcsontok szerkezetére koncentrálva. Ezekben a csontokban olyan növekedési nyomokat találtak, amelyek hasonlóak a fák évgyűrűihez, és pontosan megmutatják, mennyit fejlődött az állat egy-egy év alatt. Az elemzésekből kiderült, hogy a dinoszaurusz növekedése nem volt egyenletes: voltak lassabb és gyorsabb időszakok is.

A T-rex életének nagy részét nem teljesen kifejlett formában töltötte. Hosszú éveken át fiatal, növekvő állatként élt, mielőtt elérte volna a nagyjából nyolc tonnás végső testsúlyát. A növekedés ütemét nagyban befolyásolta az, hogy mennyi táplálék állt rendelkezésre, illetve milyen környezeti körülmények uralkodtak.

Ez a rugalmas fejlődési stratégia segíthette a T-rex túlélését a nehezebb időszakokban. Amikor kevés volt az élelem, az állat nem pazarolt energiát a növekedésre, kedvezőbb körülmények között viszont gyorsabban fejlődhetett. Ennek köszönhetően végül nagyobbra nőhetett, mint bármely más ragadozó a korában, és gyakorlatilag csak fajtársaival kellett versenyeznie a zsákmányért.

Valósággá válhat a Jurassic Park? Olyat találtak a szúnyogokban, amire senki sem volt felkészülve

A Floridai Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen információkat lehet kinyerni a szúnyogok által felszívott vérből. A válasz a szakértőket is meglepte: a rovar testében kimutatták azoknak az állatoknak a DNS-ét, amelyekből korábban vért szívott. Ettől persze még nem válik valósággá a Jurassic Park. A szúnyogból kinyert örökítőanyag nem használható kihalt élőlények feltámasztására. Arra azonban alkalmas, hogy egyszerűbben és olcsóbban megmutassa egy terület élővilágának állapotát.