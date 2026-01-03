Hírlevél
énekesnő

Merész aranyban hódította el legjobb barátja esküvőjét Taylor Swift

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az énekesnő ismét minden tekintetet magára vont, amikor megjelent legjobb barátja esküvőjén Kaliforniában. Taylor Swift csillogó arany ruhájában és Stevie Nicks oldalán ragyogott a rendezvényen, elbűvölve a vendégeket.
Taylor Swift ismét a reflektorfénybe került, amikor megjelent legjobb barátja, Este Haim esküvőjén Ojai-ban, Kaliforniában. Taylor Swift egy csillogó aranyszínű, fényes ruhában vonult végig a rendezvényen, a legendás Stevie Nicks oldalán, minden tekintetet magára vonva – írja a DailyMail

A popdíva elegáns, pliszírozott szoknyájú és ízléses dekoltázsú ruhája tökéletes választás volt a különleges alkalomra, frizurája kontyba volt tűzve, és fénylő fülbevalói ragyogtak a fényben. 

Az eseményen Swift és Nicks láthatóan teljesen élvezték egymás társaságát, miközben sétáltak a helyszínen. Este Haim, a menyasszony, káprázatos fehér ruhában vonult végig a Hotel El Roblar luxushelyszínén, ahol a ceremóniát tartották.  

A popikon nem csak a barátja esküvőjén tündökölt, de rajongói izgatottan várják saját nagy napját is, amelyet vőlegényével, Travis Kelcével terveznek Rhode Island-i, tengerparti birtokán. A házaspár egyelőre a helyszín és a nagy esküvő részletein dolgozik, hogy minden tökéletes legyen – a meghívott vendégek listájától kezdve a lakodalom stílusáig.  

