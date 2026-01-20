Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

tehén

Leesik az álla, ha meglátja, mit tud Veronika, a tehén – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy osztrák farmon nem mindennapi látvány tárult a kutatók elé: Veronika, a tehén egyedül vakargatta a hátát egy seprű segítségével. Ez a tehén az első ismert példa arra, hogy a szarvasmarhák rugalmasan és többféle célra képesek eszközt használni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tehénAusztriaszerszám

Veronika, az osztrák tehén az első dokumentált példája annak, hogy a tehén rugalmasan és többféle célra is képes szerszámot használni– írja az IFL Science.

Veronika, az osztrák tehén az első dokumentált példája annak, hogy a tehén rugalmasan és többféle célra is képes szerszámot használni.
Veronika, az osztrák tehén az első dokumentált példája annak, hogy a tehén rugalmasan és többféle célra is képes szerszámot használni.
Fotó: Youtube

Egy osztrák tehén, Veronika, most csatlakozott ahhoz a kis, de különleges állatcsoporthoz, amelyről ismert, hogy képes szerszámokat használni. 

A bécsi állatorvosi egyetem kutatói, Alice Auersperg és Antonio J. Osuna Mascaró kapott egy felvételt egy tehénről, aki Karintiában, Dél-Ausztriában egy gereblyét használt a háta megvakarására.  

A kutatók találkoztak Veronika gazdájával, Witgar Wiegele-vel és a híres Veronikával is. A tehén nem okozott csalódást: a gazdája odadobta neki a gereblyét, mire a tehén szájba vette a nyelét, és a gereblyével vakargatta magát. 

Wiegele elmondta, hogy Veronika már háromévesen kezdett a botokkal játszani, 13 éves korára pedig tökélyre fejlesztette különleges képességét. 

Ez az első tudományos vizsgálat, amely a tehén szerszámhasználatát dokumentálja, de online találni más videókat is, ahol tehenek hasonlóan viselkednek. 

Ezért fontos a tehénbüfi, döbbenetes, amire rájöttek a kutatók

A skót „Cool Cows” tenyésztési program áttörést ért el: a kutatók olyan teheneket nevelnek, amelyek kevesebb metánt termelnek. Ezzel akár 20 év alatt 40%-kal csökkenthetik a metánkibocsátást. A metán a légkörben 80-szor több hőt csapdáz, mint a szén-dioxid, de 12 év alatt lebomlik, így a csökkentés gyors klímahatást eredményezhet. A tenyésztési program genetikai teszteket és mesterséges megtermékenyítést alkalmaz, hogy gyorsabban hozza létre az alacsony metánkibocsátású utódokat, genetikai módosítás nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!