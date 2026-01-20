Leesik az álla, ha meglátja, mit tud Veronika, a tehén – videó

Veronika, az osztrák tehén az első dokumentált példája annak, hogy a tehén rugalmasan és többféle célra is képes szerszámot használni– írja az IFL Science.

Fotó: Youtube

Egy osztrák tehén, Veronika, most csatlakozott ahhoz a kis, de különleges állatcsoporthoz, amelyről ismert, hogy képes szerszámokat használni.

A bécsi állatorvosi egyetem kutatói, Alice Auersperg és Antonio J. Osuna Mascaró kapott egy felvételt egy tehénről, aki Karintiában, Dél-Ausztriában egy gereblyét használt a háta megvakarására.

A kutatók találkoztak Veronika gazdájával, Witgar Wiegele-vel és a híres Veronikával is. A tehén nem okozott csalódást: a gazdája odadobta neki a gereblyét, mire a tehén szájba vette a nyelét, és a gereblyével vakargatta magát.

Wiegele elmondta, hogy Veronika már háromévesen kezdett a botokkal játszani, 13 éves korára pedig tökélyre fejlesztette különleges képességét.

Ez az első tudományos vizsgálat, amely a tehén szerszámhasználatát dokumentálja, de online találni más videókat is, ahol tehenek hasonlóan viselkednek.

