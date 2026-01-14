Rákok leptek el egy mezőt – ilyet nem mindennap látni

Körülbelül 15 000 rák szabadult el egy teherautó-baleset következtében az írországi Inishowenban. A jármű az értékes rakománnyal Portugáliába tartott, amikor hétfő reggel a mezőre borult – írja a BBC.

Több tízezer rák gurult a mezőre a teherautó-balesetben – Fotó: Unsplash

Rákokat mentettek a teherautó-baleset után

A teherautó alumínium konténerei felborultak, így a kb. 60 ezer euró értékű szállítmány szétszóródott a mezőn. Az érintett útszakaszt 18 órára lezárták, amíg a mentés zajlott. A Burnfootban működő McLaughlin's Light and Heavy Recovery Services a portugál cég megbízásából újratöltötte a konténert, és biztosította, hogy a rakomány biztonságban eljusson rendeltetési helyére.

Odhran McLaughlin elmondta, hogy az ilyen jellegű mentés ritkaságnak számít:

Olyasmi volt, amivel még soha nem találkoztunk.

A tízfős csapat hétfő délutántól kedd hajnalig dolgozott, hogy a rákokat visszategyék a zsákokba, majd hűtött állapotban biztosítsák a további szállításhoz. A szakemberek becslése szerint a kiömlött rákok 95%-át sikerült megmenteni. A teherautó vezetője nem sérült meg, így a mentés és a rakomány védelme volt az elsődleges feladat.

