Tej miatt nőhet a rák kockázata? Megszólaltak a tudósok

A tej kérdését alaposabban is megvizsgálta Achim Sam táplálkozási szakértő. Szerinte a tejzsír számos előnyt kínál, és a tehéntej több létfontosságú tápanyagot tartalmaz, mint sok növényi alternatíva, például a zab- vagy mandulaital – írja a Bild.

A tej és az erjesztett tejtermékek hatása eltérhet a szervezet esetén Fotó:Illusztráció/Unplash

A szakértők hangsúlyozzák: nem minden tej egyforma. A tej minőségét nagyban befolyásolja, hogyan tartják és mivel etetik a teheneket. A legelőn tartott állatok, amelyek fűvel, gyógynövényekkel és vadvirágokkal táplálkoznak, kedvezőbb zsírsav-összetételű tejet adnak.

Tej vagy növényi ital?

Környezeti szempontból a növényi italok jobban teljesítenek: alacsonyabb a CO₂-terhelésük, és akár otthon is elkészíthetők adalékanyagok nélkül. A tej ugyanakkor mikrotápanyagokban — különösen kalciumban — továbbra is erősebb.

Rákot okoz a tej?

A tej egészségügyi hatásairól szóló kutatások vegyes képet mutatnak. Egyes tanulmányok szerint csökkenti a vastagbél-, száj-, torok- és húgyhólyagrák kockázatát.

A prosztatarák esetében azonban emelkedhet a rizikó, míg az emlőráknál enyhe kockázatnövekedést figyeltek meg.

Jó hír, hogy az erjesztett tejtermékek — joghurt, kefir — csökkenthetik az emlőrák kialakulásának esélyét.

Egyéb egészségügyi hatások

Egy 2003 óta zajló, 25 országot érintő kutatás szerint a napi két vagy több tejtermék fogyasztása 12 százalékkal csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Emellett javulást mutattak ki a vérnyomásban, és igazolták, hogy a tej és a tejtermékek védelmet nyújtanak a csontvesztés ellen.

