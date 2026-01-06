Európa megbénult: rekordhideggel, halálos balesetekkel és járattörlésekkel érkezett a hó

A tél rendkívüli hideggel, hóval és jéggel okoz súlyos fennakadásokat Európa-szerte: több országban leállt a közlekedés, járatokat töröltek, iskolák zártak be, egyes térségekben pedig rekordalacsony hőmérsékleteket mértek - tájékoztat a Bild.

A tél extrém hideget hozott Közép-Európába, rekord mínuszokkal

Fotó: Mediaworks

Tél Hollandiában: leállt a vasút, tömeges járattörlések

Hollandiában hétfő estétől a zord időjárás és egy műszaki hiba miatt szinte teljesen megbénult a vasúti közlekedés; kedden délelőttig országszerte nem közlekedtek a vonatok. Az amszterdami Schiphol repülőtéren hétfőn közel 700 járatot töröltek, kedden további mintegy 450-et. A meteorológiai szolgálat ónos esőt és újabb havazást jelzett előre, több utrechti iskola bezárt.

Hollandiában a havazás és egy műszaki hiba miatt leállt a vasúti forgalom - Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG

Franciaország: rekorddugók és lassított TGV

A Franciaországot sújtó havazás több halálos áldozattal járó közlekedési baleseteket okozott: a hatóságok keddi tájékoztatása szerint összesen hat ember vesztette életét az időjárási körülményekkel összefüggésben.

A hó és a csúszós utak elsősorban az ország nyugati és délnyugati térségeiben vezettek tragédiákhoz, míg Párizs környékén szintén halálos balesetek történtek.

A tartós havazás súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben is. Több repülőtéren – köztük Nantes-ban, Brestben és La Rochelle-ben – ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, miközben a közutakon és a vasúton is jelentős zavarok alakultak ki.

Franciaország nyugati részén 26 körzetben másodfokú, narancssárga riasztást rendeltek el, Bretagne több településén pedig a helyi járatok és az iskolabuszok is leálltak.

Nagy-Britannia: tömeges iskolabezárások

A Brit-szigeteken a heves havazás miatt százával zártak be az iskolák; Észak-Írországban 212 intézmény maradt zárva. Több repülőtéren járatokat töröltek, Skóciában helyenként 52 centiméter hó hullott. A brit autóklub a segélyhívások 40 százalékos növekedéséről számolt be, az Eurostar utasait az utazás elhalasztására kérték.

A tél következményei Nagy-Britanniában: iskolabezárások és járattörlések - Fotó: OLI SCARFF / AFP

Spanyolország: hó a Baleár-szigeteken is

Spanyolországban a Francis nevű vihar esőt, hideget és a hegyvidékeken havazást hozott. A Baleár-szigeteken sárga riasztás volt érvényben, Mallorcán is havazást rögzítettek. Több északi és keleti régióban narancssárga figyelmeztetést adtak ki.