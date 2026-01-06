Európa megbénult: rekordhideggel, halálos balesetekkel és járattörlésekkel érkezett a hó

Hírlevél
56 perce
Olvasási idő: 8 perc
A rendkívüli időjárás napok óta komoly fennakadásokat okoz Európa számos országában. A tél hatására leállt a közlekedés, járatokat töröltek, iskolák zártak be, több térségben pedig rekordalacsony hőmérsékleteket mértek. A hatóságok több országban halálos kimenetelű, az időjárással összefüggő balesetekről is beszámoltak.
A tél rendkívüli hideggel, hóval és jéggel okoz súlyos fennakadásokat Európa-szerte: több országban leállt a közlekedés, járatokat töröltek, iskolák zártak be, egyes térségekben pedig rekordalacsony hőmérsékleteket mértek - tájékoztat a Bild.

A tél extrém hideget hozott Közép-Európába, rekord mínuszokkal
A tél extrém hideget hozott Közép-Európába, rekord mínuszokkal
Fotó: Mediaworks

Tél Hollandiában: leállt a vasút, tömeges járattörlések

Hollandiában hétfő estétől a zord időjárás és egy műszaki hiba miatt szinte teljesen megbénult a vasúti közlekedés; kedden délelőttig országszerte nem közlekedtek a vonatok. Az amszterdami Schiphol repülőtéren hétfőn közel 700 járatot töröltek, kedden további mintegy 450-et. A meteorológiai szolgálat ónos esőt és újabb havazást jelzett előre, több utrechti iskola bezárt.

ARNHEM - A lone train passenger at Arnhem Central Station. Train service is resuming after an IT outage at NS (Dutch Railways). The timetable could also not be restarted due to multiple switch failures. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / ANP via AFP)
Hollandiában a havazás és egy műszaki hiba miatt leállt a vasúti forgalom - Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG

Franciaország: rekorddugók és lassított TGV

A Franciaországot sújtó havazás több halálos áldozattal járó közlekedési baleseteket okozott: a hatóságok keddi tájékoztatása szerint összesen hat ember vesztette életét az időjárási körülményekkel összefüggésben. 

A hó és a csúszós utak elsősorban az ország nyugati és délnyugati térségeiben vezettek tragédiákhoz, míg Párizs környékén szintén halálos balesetek történtek.

A tartós havazás súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben is. Több repülőtéren – köztük Nantes-ban, Brestben és La Rochelle-ben – ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, miközben a közutakon és a vasúton is jelentős zavarok alakultak ki. 

Franciaország nyugati részén 26 körzetben másodfokú, narancssárga riasztást rendeltek el, Bretagne több településén pedig a helyi járatok és az iskolabuszok is leálltak.

Nagy-Britannia: tömeges iskolabezárások

A Brit-szigeteken a heves havazás miatt százával zártak be az iskolák; Észak-Írországban 212 intézmény maradt zárva. Több repülőtéren járatokat töröltek, Skóciában helyenként 52 centiméter hó hullott. A brit autóklub a segélyhívások 40 százalékos növekedéséről számolt be, az Eurostar utasait az utazás elhalasztására kérték.

A man walks across a snow-covered golf course near the town of Glossop, Derbyshire, northern England on January 6, 2026, after a light snow covered the region overnight. The UK's Met Office issued fresh weather warnings for January 5-6 for snow and ice for Scotland, Northern Ireland and parts of northern England and said cold weather health alerts for all English regions would remain in place until January 9. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
A tél következményei Nagy-Britanniában: iskolabezárások és járattörlések - Fotó: OLI SCARFF / AFP

Spanyolország: hó a Baleár-szigeteken is

Spanyolországban a Francis nevű vihar esőt, hideget és a hegyvidékeken havazást hozott. A Baleár-szigeteken sárga riasztás volt érvényben, Mallorcán is havazást rögzítettek. Több északi és keleti régióban narancssárga figyelmeztetést adtak ki.

Közép- és Kelet-Európa: rekordhideg és késések

Lengyelországban órákig tartó vonatkéséseket jelentettek, a Krakkó–Berlin nemzetközi járat jelentős késéssel érkezett. Csehországban - 30,6 Celsius-fokot mértek, és a következő napokra sem várható fagypont feletti hőmérséklet. A csúszós utakon több baleset történt.

Balkán és Skandinávia: áramszünetek, leállások

Szarajevóban helyenként 40 centiméter hó esett, a repülőtéren a járatok felét törölték, Erdély egyes falvai elszigetelődtek. Mintegy 42 ezer háztartás maradt áram nélkül. Svédországban a hatóságok az autóhasználat mellőzésére kérték a lakosságot; a stockholmi Arlanda repülőtéren járatokat töröltek, több régióban ideiglenesen leállt a vasúti közlekedés.

