Európa megbénult: rekordhideggel, halálos balesetekkel és járattörlésekkel érkezett a hó

A tél rendkívüli hideggel, hóval és jéggel okoz súlyos fennakadásokat Európa-szerte: több országban leállt a közlekedés, járatokat töröltek, iskolák zártak be, egyes térségekben pedig rekordalacsony hőmérsékleteket mértek - tájékoztat a Bild.
Tél Hollandiában: leállt a vasút, tömeges járattörlések
Hollandiában hétfő estétől a zord időjárás és egy műszaki hiba miatt szinte teljesen megbénult a vasúti közlekedés; kedden délelőttig országszerte nem közlekedtek a vonatok. Az amszterdami Schiphol repülőtéren hétfőn közel 700 járatot töröltek, kedden további mintegy 450-et. A meteorológiai szolgálat ónos esőt és újabb havazást jelzett előre, több utrechti iskola bezárt.
Franciaország: rekorddugók és lassított TGV
A Franciaországot sújtó havazás több halálos áldozattal járó közlekedési baleseteket okozott: a hatóságok keddi tájékoztatása szerint összesen hat ember vesztette életét az időjárási körülményekkel összefüggésben.
A hó és a csúszós utak elsősorban az ország nyugati és délnyugati térségeiben vezettek tragédiákhoz, míg Párizs környékén szintén halálos balesetek történtek.
A tartós havazás súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben is. Több repülőtéren – köztük Nantes-ban, Brestben és La Rochelle-ben – ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, miközben a közutakon és a vasúton is jelentős zavarok alakultak ki.
Franciaország nyugati részén 26 körzetben másodfokú, narancssárga riasztást rendeltek el, Bretagne több településén pedig a helyi járatok és az iskolabuszok is leálltak.
Nagy-Britannia: tömeges iskolabezárások
A Brit-szigeteken a heves havazás miatt százával zártak be az iskolák; Észak-Írországban 212 intézmény maradt zárva. Több repülőtéren járatokat töröltek, Skóciában helyenként 52 centiméter hó hullott. A brit autóklub a segélyhívások 40 százalékos növekedéséről számolt be, az Eurostar utasait az utazás elhalasztására kérték.
Spanyolország: hó a Baleár-szigeteken is
Spanyolországban a Francis nevű vihar esőt, hideget és a hegyvidékeken havazást hozott. A Baleár-szigeteken sárga riasztás volt érvényben, Mallorcán is havazást rögzítettek. Több északi és keleti régióban narancssárga figyelmeztetést adtak ki.
Közép- és Kelet-Európa: rekordhideg és késések
Lengyelországban órákig tartó vonatkéséseket jelentettek, a Krakkó–Berlin nemzetközi járat jelentős késéssel érkezett. Csehországban - 30,6 Celsius-fokot mértek, és a következő napokra sem várható fagypont feletti hőmérséklet. A csúszós utakon több baleset történt.
Balkán és Skandinávia: áramszünetek, leállások
Szarajevóban helyenként 40 centiméter hó esett, a repülőtéren a járatok felét törölték, Erdély egyes falvai elszigetelődtek. Mintegy 42 ezer háztartás maradt áram nélkül. Svédországban a hatóságok az autóhasználat mellőzésére kérték a lakosságot; a stockholmi Arlanda repülőtéren járatokat töröltek, több régióban ideiglenesen leállt a vasúti közlekedés.
Közel 800 munkagéppel és 2300 fővel látja el a síkosságmentesítési feladatokat a Magyar Közút. 31 ezer kilométer úthálózaton várják az újabb havazást.
