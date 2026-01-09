Szexgyilkos szokás, amely több kapcsolatot is tönkre tehet

A férfi szerint párja ugyan mindig bocsánatot kér, amikor szóba kerül a téma, de egy órán belül újra a képernyőre tapad, ő pedig lassan úgy érzi magát, mint egy „öreg apuka”, aki rendreutasítja a gyerekét. Az állandó telefonozás sok kapcsolatban jelent problémát – derül ki a Men'sHealth cikkéből.
A telefonozás fontosabbá válhat a másik embernél
Zachary Zane, amerikai szex- és párkapcsolati tanácsadó szerint mindkét félnek igaza van. Fontos az önállóság és az informáltság, de legalább ennyire lényeges a minőségi, zavartalan együtt töltött idő is. A szakértő úgy véli, a megoldás nem a tiltás, hanem közösen kialakított szabályokban rejlik, például telefonmentes vacsoraidőben vagy esti beszélgetéseknél, amikor a készülék fizikailag is másik szobába kerül.
Elhanyagoltnak érzem magam, amikor együtt vagyunk, de te a telefonodon lógsz”
– körülbelül így érdemes párunk felé kommunikálni a problémát a párkapcsolati tanácsadó szerint.
A szakértő hangsúlyozza: lesznek napok, amikor a „doomscrolling”, vagyis az életünkre negatív hatással lévő hírek görgetése ellenállhatatlannak tűnik.
Ilyenkor jobb nyíltan kimondani, hogy valakinek pár perc „kikapcsolásra” van szüksége, mint fél figyelemmel jelen lenni.
A világ rossz hírei nem fognak eltűnni, de egy kapcsolat könnyen rámehet arra, ha a telefon fontosabbá válik a másik embernél. A megoldás nem a tiltás, hanem a tudatos határhúzás és az egymásra figyelés.
