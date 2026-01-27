Száz éves a televízió – ön tudja, hogyan született meg az első adás?

Idén százéves a televízió, amely mára már a mindennapjaink szerves részévé vált. Az első televíziós adás bemutatása óta a készülék jóformán minden háztartás elmaradhatatlan részét képezi.

John Logie Baird, a televíziózás úttörője – Fotó: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / Ann Ronan Picture Library

Ki találta fel a televíziót, és hogyan született meg az első adás?

A televízió feltalálása nem egyetlen ember érdeme, hanem több tudós munkájának eredménye. Az amerikai Philo Farnsworth az elektronikus televízió úttörője, míg a német Paul Nipkow és a skót John Logie Baird a mechanikus rendszerek megalkotásában játszottak kulcsszerepet. A történet kulcsfontosságú mérföldkövei:

1884: Paul Nipkow megalkotta a „Nipkow-korongot”, amely lehetővé tette a képek vezetékeken történő továbbítását. Bár ő maga nem épített működő készüléket, találmánya megalapozta a mechanikus televíziót.

1925: John Logie Baird elkészítette az első működő mechanikus televíziót, és a Stooky Bill nevű bábu képét sugározta az első televíziós adás keretében.

1926: Nyilvános bemutató Londonban: Baird elsőként mutatta be a találmányt nagyközönség előtt, ezzel hivatalosan is megnyitva a televíziózás korszakát.

Melyek voltak a televízió fejlődésének mérföldkövei?

Az első adástól napjaink modern készülékeiig a televízió technológiája folyamatosan fejlődött.

1928-ban Baird bemutatta az első színes adást, amelyet később a NASA is inspirációként használt a holdra sugárzott élő képekhez.

Az 1967-es év újabb mérföldkő volt: a BBC Two lett Európa első rendszeres színes csatornája, a Wimbledon-teniszbajnokság közvetítésével – tudjuk meg a BBC cikkéből.

Miért vált a televízió a társadalom meghatározó részévé?

Az első televíziós adás nem csupán technológiai áttörés volt, hanem a modern kultúra formálója is. A televízió világszerte milliók életét változtatta meg: a sportközvetítésektől a történelmi eseményekig, mindenhol jelen volt. Az első adástól kezdve a tévé a közösségi élmények és a hétköznapi szórakoztatás központi elemévé vált.

Mi történt Magyarországon?

Magyarországon viszonylag későn indult el a televíziózás. A Minisztertanács csak 1953-ban járult hozzá a Magyar Televízió Vállalat megalakulásához, majd a következő évben üzembe helyezték az első adóállomást is a Széchenyi-hegyen.

Itthon először a Magyar Posta egyik irodaházában lehetett tévézni, a kísérleti adások során az Erdei sportverseny című rajzfilmet és a Mágnás Miska egyes jeleneteit tekinthették meg az érdeklődők.

