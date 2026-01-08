Tűz ütött ki az újvidéki Mária Neve templomban

A kora reggeli órákban tűz ütött ki Újvidék központjában, a Mária Neve római katolikus templom oldalsó bejáratánál. Az eset a város egyik legismertebb egyházi épületét érintette, a körülményeket jelenleg a hatóságok vizsgálják - írja a Magyar Szó.

Kár keletkezett Újvidék nevezetességének számító templomban. Fotó: PABLO CAMACHO / AltoPress

Megrongálódott a csodálatos Mária Neve templom Újvidéken

Zsellér Attila atya elmondta: egyelőre nem ismert a tűz keletkezésének oka.

Különösen sajnálatosnak nevezte az esetet, mivel az az ünnepi időszakban, karácsony idején történt.

Személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár keletkezett.

A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és rövid időn belül eloltották a tüzet – nyilatkozta a plébános. Hozzátette, hogy bár a templomban térfigyelő kamerák működnek, azok nem rögzítettek használható felvételeket az történtekről, mivel az ajtót kívülről gyújtották fel. A Mária Neve római katolikus templom Újvidék belvárosában található, és a város egyik jelképeként tartják számon. A megrongálódott ajtó az épület északi oldalán helyezkedik el, a katolikus porta felőli részen, ahol több vendéglátóhely is működik.

Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. Az Origo korábban arról írt Újvidékrők egy részletes cikket.

