templom

Betelt a pohár, kiakadtak a szerzetesek a lenge ruhás turisták miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egyre népszerűbb a turisták körében a Thaiföld északi részén található Wat Pha Lat templom, azonban sokan nem tartják tiszteletben a helybéliek hagyományait. A templom szerzetesei figyelmeztetést adtak ki annak kapcsán, hogy egyre több látogató érkezik alulöltözve, és a tisztelet teljes hiánya mellett jógáznak vagy épp napoznak a szent területen.
A thaiföldi Wat Pha Lat templom szerzetesei már nem tudták szó nélkül hagyni a tiszteletlen turisták viselkedését, és figyelmeztetést adtak ki: senki ne jógázzon és tornázzon illetlen ruházatban a templom területén – írja az Independent

A thaiföldi Wat Pha Lat templom szerzetesei már nem tudták szó nélkül hagyni a tiszteletlen turisták viselkedését.
A thaiföldi Wat Pha Lat templom szerzetesei már nem tudták szó nélkül hagyni a tiszteletlen turisták viselkedését. (A képen a Wat Pha Lat templom épületének egyik oldala látható a fák között megbújva.)
Fotó: Unsplash

Az utóbbi időben egyre többször fordult elő, hogy turisták bikiniben napoztak a templom területén, vagy épp alulöltözve jógáztak – mindkettő helytelenített viselkedésnek számít a helyiek körében. 

Ez egy templom, nem szabadidőpark, vagy edzőterem

 – írták közleményükben a szerzetesek, hangsúlyozva, hogy szent területről van szó. 

A rejtett templom néven is ismert Wat Pha Lat a Doi Suthep-hegy oldalán található békés, erdős környezetben megbújva. 

