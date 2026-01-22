Betelt a pohár, kiakadtak a szerzetesek a lenge ruhás turisták miatt

A thaiföldi Wat Pha Lat templom szerzetesei már nem tudták szó nélkül hagyni a tiszteletlen turisták viselkedését, és figyelmeztetést adtak ki: senki ne jógázzon és tornázzon illetlen ruházatban a templom területén – írja az Independent.

A thaiföldi Wat Pha Lat templom szerzetesei már nem tudták szó nélkül hagyni a tiszteletlen turisták viselkedését. (A képen a Wat Pha Lat templom épületének egyik oldala látható a fák között megbújva.)

Fotó: Unsplash

Az utóbbi időben egyre többször fordult elő, hogy turisták bikiniben napoztak a templom területén, vagy épp alulöltözve jógáztak – mindkettő helytelenített viselkedésnek számít a helyiek körében.

Ez egy templom, nem szabadidőpark, vagy edzőterem

– írták közleményükben a szerzetesek, hangsúlyozva, hogy szent területről van szó.

A rejtett templom néven is ismert Wat Pha Lat a Doi Suthep-hegy oldalán található békés, erdős környezetben megbújva.

