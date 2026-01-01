Brutális templomtűz pusztított szilveszter éjjel Amszterdamban – videó

Az amszterdami Vondelpark közvetlen közelében található Vondelkerk templomban az éjszaka folyamán tűz ütött ki, amely rövid időn belül az egész épületre átterjedt. A lángok ereje miatt a templom ikonikus harangtornya végül teljesen összeomlott, miközben a környéket biztonsági okokból lezárták.

Drámai felvételek a szilveszteri templomtűz helyszínéről Amszterdam belvárosában - Fotó: LAURENS NIEZEN / ANP

Templomtűz pusztított Amszterdamban

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz nem sokkal hajnali 1 óra előtt keletkezett, és gyorsan ellenőrizhetetlenné vált. A Vondelkerk szerkezete súlyosan megrongálódott, a regionális hatóságok szerint az épület jelenlegi állapotában már nem menthető meg.

A lángoló templom környezetében több tucat lakóházat kiürítettek, mivel a lehulló izzó törmelék és a szikrák komoly veszélyt jelentettek. A mentési munkálatok órákon át tartottak, a tűzoltók elsősorban a környező épületek védelmére koncentráltak.

A hivatalos közlések szerint a templomtűz során személyi sérülés nem történt. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okát, amely a szilveszteri ünnepléshez kapcsolódó tevékenységekkel is összefügghet, de ezt egyelőre nem erősítették meg.

