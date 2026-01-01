Hírlevél
Rendkívüli

Brutális templomtűz pusztított szilveszter éjjel Amszterdamban – videó

Egy történelmi épület vált a szilveszteri éjszaka egyik legdrámaibb helyszínévé Hollandiában. A templomtűz Amszterdam belvárosában órák alatt olyan károkat okozott, amelyek miatt az épület sorsa is kérdésessé vált.
Az amszterdami Vondelpark közvetlen közelében található Vondelkerk templomban az éjszaka folyamán tűz ütött ki, amely rövid időn belül az egész épületre átterjedt. A lángok ereje miatt a templom ikonikus harangtornya végül teljesen összeomlott, miközben a környéket biztonsági okokból lezárták.

Drámai felvételek a szilveszteri templomtűz helyszínéről Amsterdam belvárosában
Drámai felvételek a szilveszteri templomtűz helyszínéről Amszterdam belvárosában - Fotó: LAURENS NIEZEN / ANP

Templomtűz pusztított Amszterdamban

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz nem sokkal hajnali 1 óra előtt keletkezett, és gyorsan ellenőrizhetetlenné vált. A Vondelkerk szerkezete súlyosan megrongálódott, a regionális hatóságok szerint az épület jelenlegi állapotában már nem menthető meg.

A lángoló templom környezetében több tucat lakóházat kiürítettek, mivel a lehulló izzó törmelék és a szikrák komoly veszélyt jelentettek. A mentési munkálatok órákon át tartottak, a tűzoltók elsősorban a környező épületek védelmére koncentráltak.

A hivatalos közlések szerint a templomtűz során személyi sérülés nem történt. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okát, amely a szilveszteri ünnepléshez kapcsolódó tevékenységekkel is összefügghet, de ezt egyelőre nem erősítették meg.

Kigyulladt egy budapesti társasház az éjjel – több helyre is hívták a tűzoltókat újév első óráiban

Kisebb tűz volt Budapest XI. kerületében, egy Andor utcai társasházban. A lángok szeméttárolóban keletkeztek, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók eloltottak. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött lépcsőházat.

 

 

