Apokaliptikus látvány: különleges élőlényeket sodort partra a tenger Skóciában

A sokkoló látvány csütörtök reggel tárult fel a Wardie Bay partszakaszon, Granton városrészében. Hannah Foster, aki reggeli úszásra érkezett a hideg tengerhez, először nem akart hinni a szemének, hogy milyen nagy mennyiségű tengeri csillag hever a parton, számolt be a BBC.

Rengeteg tengeri csillagot sodort partra a tenger Edinburghnál – Fotó: LEA ALBERT / DPA (illusztráció)

Teljesen sokkolt a látvány. Szomorú és bizarr volt – mindenhol tengeri csillagok hevertek, összegabalyodva a hínárban. Olyan sok volt belőlük, hogy szinte lépni sem lehetett

– árulta el.

Fagyhalál végzett a tengeri csillagokkal?

A fiatal nő szerint az éjszakai hideg különösen kegyetlen volt:

Olyan hideg volt, hogy a tengeri csillagok fele megfagyott és elpusztult.

Néhány még élőnek tűnő példányt megpróbáltak visszajuttatni a vízbe, abban a reményben, hogy talán megmenekülhetnek.

Nem tudom, segített-e, de ilyenkor muszáj megpróbálni

– tette hozzá.

A szakértők egyelőre csak találgatnak. Dr. Alasdair O’Dell, a Skót Tengertudományi Szövetség (SAMS) tengeri biológusa szerint több tényező együttállása okozhatta a tömeges pusztulást. A szakértő amondó, hogy a viharos időjárás és a hirtelen hőmérséklet-változás is komoly szerepet játszhatott a sajnálatos esetben.

Az erős viharok leszakíthatják a tengeri csillagokat a tengerfenékről, majd a hullámzás partra sodorja őket – ott pedig az állatok gyorsan elpusztulnak a hideg és a kiszáradás miatt.

Nem egyedi eset – baljós tendencia?

A mostani eset nem elszigetelt jelenség. Tavaly szeptemberben ezernyi élőlény lepte el Kirkcaldy tengerpartját. Decemberben pedig százszámra találtak tengeri csillagokat Kent partjainál, Margate és Westgate térségében. Egy helyi lakos szerint, aki már öt éve él a Wardie Bay közelében, ilyen csak egyszer fordult elő korábban – vagyis egyáltalán nem megszokott látványról van szó.

Bár a szakemberek óvatosságra intenek a következtetések levonásában, a látvány sokak szerint riasztó jel lehet: vajon milyen változások zajlanak éppen a tengerek mélyén?

