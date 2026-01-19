Apokaliptikus állapotok uralkodnak egy országban – megrázó képek és videók

Hírlevél
Chile több térségében súlyos válsághelyzet alakult ki az elszabadult tüzek miatt. A természeti katasztrófa következtében pusztító erdőtüzek terjednek, egész városrészek kerülnek veszélybe. A hatóságok szerint a helyzet gyorsan romlik.
A természeti katasztrófa Chilében több régiót érint, ahol a lángok ellenőrizhetetlenné váltak. A rendkívüli helyzet miatt katasztrófahelyzetet hirdettek, és a hadsereg bevetése is szóba került.

természeti katasztrófa és erdőtüzek Chilében, A resident reacts in front of the charred remains of destroyed homes and a vehicle after a wildfire in Concepcion, Chile, on January 18, 2026.
Természeti katasztrófa, erdőtűz pusztítja Chilét Fotó: RAUL BRAVO / AFP

Pusztító erdőtüzek és természeti katasztrófa Chilében

A chilei erdőtüzek különösen a Ñuble és Biobío térségét sújtják, ahol a hatóságok eddig legalább 18 halálos áldozatról számoltak be. A katasztrófa mértéke miatt több mint 50 ezer embert kellett biztonságos területre vinni, a tömeges kitelepítés egész településrészeket érintett. A szakemberek szerint a számok tovább emelkedhetnek.

Chilean soldiers patrol among the damage after a wildfire in Concepcion, Chile on January 18, 2026. Uncontrolled wildfires tore through communities in southern Chile, leaving charred ruins in their wake and at least 19 dead, authorities said on January 18, 2026.
Fotó: RAUL BRAVO / AFP

Apokaliptikus állapotok és halálos pusztítás

A gyorsan terjedő, méretes erdőtüzek nyomán több térségben apokaliptikus állapotok alakultak ki. A pokoli erdőtűz hatására lakóövezetek ürültek ki, a városrészek egy része teljesen elnéptelenedett. A lángok nyomában halálos pusztítás maradt, amely tovább mélyíti az országos válságot.

A woman walks among burned-out cars after a wildfire in Concepcion, Chile on January 18, 2026. Uncontrolled wildfires tore through communities in southern Chile, leaving charred ruins in their wake and at least 19 dead, authorities said on January 18, 2026.
Fotó: RAUL BRAVO / AFP

A legsúlyosabb helyzet Concepción környékén alakult ki, ahol száraz erdők égtek porrá, és mintegy 250 ház megsemmisült. Az utcákon kiégett autók maradványai jelzik az erdőtüzek Chilében tapasztalható erejét. Az erős szél, a hosszan tartó aszály és az extrém hőség tovább táplálja az elszabadult tüzeket.

A kialakult természeti katasztrófa miatt Gabriel Boric döntése alapján rendkívüli intézkedések léphetnek életbe, szükség esetén a hadsereg is bevethető. A cél az emberéletek védelme és a chilei erdőtüzek terjedésének megfékezése – számolt be a katasztrófáról a BBC.

Soha nem látott pusztítást hozott az idei nyár

Erdőtüzek söpörtek végig Európán ezen a nyáron, Török-, Görög, és Spanyolország, valamint Ciprus hatalmas területeit perzselték fel.

Brutális pusztítás: sosem látott károkat okoztak az erdőtüzek a 2025-ös esztendőben

Egyre nagyobb károkat okoznak az Európában minden évben kialakuló erdőtüzek, s bár ezeket főként a szárazsághoz, a klímaváltozás hatásaihoz kötjük, több esetben bebizonyosodik, hogy gondatlan vagy szándékos gyújtogatás áll mögöttük. 

Az erdőtüzek pedig nem csak életeket veszélyeztetnek, hanem fontos infrastruktúrákat is. 

A turizmus visszaesésén keresztül hatással vannak a  gazdasági teljesítményre is.

 

