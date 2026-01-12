Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Fontos

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

terrorista

Börtönbe kerül a világ legszexibb terroristájaként emlegetett nő

18 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jogerősen 21 év börtönbüntetésre ítélték a Belgorodi terület volt köztisztviselőjét, Viktorija Sinkarukot. A szexi hölgyet az orosz hatóságok terrorcselekmény előkészítésével és terrorista közösségben való részvétellel vádoltak meg. Az ítélet hatályba lépett, miután az Apellációs Katonai Bíróság elutasította a nő és védői fellebbezését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
terroristaszabadságvesztésszexiterrorizmusUkrajnaköztisztviselő

A közösségi médiában – különösen a Baza Telegram-csatornán – Viktorija Sinkarukra „a legszebb terroristaként” hivatkoztak, ami még nagyobb figyelmet irányított az ügyre, írja a lenta.ru.

terrorista
Viktorija Sinkarukot terrorista cselekmények miatt 21 év szabadságvesztésre ítélék – Fotó: Instagram

Hét vádpontban találták bűnösnek a terrorista nőt

A 2. Nyugati Körzeti Katonai Bíróság már 2024 decemberében kimondta a 28 éves nő bűnösségét, aki pontosan azt a büntetést kapta, amit az ügyészség kért: 21 év szabadságvesztést és 1,5 millió rubel (6,3 millió forint) pénzbírságot.

A bíróság hét bűncselekményben találta bűnösnek Sinkarukot, köztük: 

  • terrorcselekmény előkészítése,
  • terrorista közösségben való részvétel,
  • robbanóanyagok illegális birtoklása és mozgatása.

Sinkaruk neve szerepel az orosz Roszfinmonitoring hivatalos terrorista- és szélsőségeslistáján is.

„Nem tudtam, mire használják a pénzt” – védekezett a vádlott

A volt hivatalnok végig tagadta a bűnösségét. Állítása szerint csupán volt férje kérését teljesítette, aki Ukrajnában tartózkodott, és nem volt tudomása terrorista tevékenységről. Ügyvédje szerint a nő 107 ezer rubelt (452 ezer forint) kapott, ebből 100 ezret (422 ezer forint) tovább kellett adnia egy állítólagos kriptovalutával foglalkozó személynek, 7 ezer rubelt (30 ezer forint) pedig megtarthatott magának. A védelem azt hangsúlyozta: Sinkaruk nem tudta, kinek és milyen célra továbbítja a pénzt.

A hatóságok azonban egészen máshogy látták az ügyet. A nyomozás szerint Sinkaruk aktív résztvevője volt egy terrorista közösségnek, és volt egy társa is:
Alekszandr Holodkov, egy lakatos, akit szintén felvettek a terrorista-listára. A vád szerint a gyanúsítottak robbanószereket szállítottak rejtekhelyekre, mintegy 500 ezer rubelt (2,11 millió forint) továbbítottak terrorcselekmény előkészítésére, és ukrán irányítás alatt álló „kurátorokkal” tarthatták a kapcsolatot. A pénzt a nyomozók szerint ismeretlen elkövetők szükségleteinek fedezésére szánták, akik egy terrorakció végrehajtására készültek Oroszország területén.

Holodkovot ugyanúgy 21 évre ítélték, 1,5 millió rubel bírsággal. Az első öt évet börtönben, a fennmaradó időt szigorított fegyházban kell letöltenie. Ő is tagadta a bűnösségét.

Az ISIS poszterlánya influenszerként pózol a közösségi médiában

Egy korábban terrorizmusért elítélt brit nő története ismét reflektorfénybe került, miután kiderült: ma már sikeres influencerként van jelen a közösségi médiában. A nő évekkel ezelőtt fiával együtt csatlakozott az Iszlám Államhoz (ISIS), amiért több éves börtönbüntetésre ítélték, most viszont utazásairól és a pozitív gondolkodás erejéről posztol tízezreknek, adtunk róla hírt az Origón.

Hazudtak Oszama bin Laden haláláról – feltárták a döbbenetes igazságot

A Pulitzer-díjas amerikai újságíró, a Watergate-ügy leleplezője, Seymour Hersh azt írta egy brit lapban, hogy semmi nem igaz abból, amit a Fehér Ház állított Oszama bin Laden haláláról. Eszerint egy pakisztáni titkosügynök nem tudott ellenállni a 25 millió dollár vérdíjnak, és elárulta, hogy a valóságban Pakisztán tartja fogva Oszama bin Ladent a főváros közelében, írtuk az Origón. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!