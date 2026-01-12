Börtönbe kerül a világ legszexibb terroristájaként emlegetett nő

A közösségi médiában – különösen a Baza Telegram-csatornán – Viktorija Sinkarukra „a legszebb terroristaként” hivatkoztak, ami még nagyobb figyelmet irányított az ügyre, írja a lenta.ru.

Viktorija Sinkarukot terrorista cselekmények miatt 21 év szabadságvesztésre ítélék – Fotó: Instagram

Hét vádpontban találták bűnösnek a terrorista nőt

A 2. Nyugati Körzeti Katonai Bíróság már 2024 decemberében kimondta a 28 éves nő bűnösségét, aki pontosan azt a büntetést kapta, amit az ügyészség kért: 21 év szabadságvesztést és 1,5 millió rubel (6,3 millió forint) pénzbírságot.

A bíróság hét bűncselekményben találta bűnösnek Sinkarukot, köztük:

terrorcselekmény előkészítése,

terrorista közösségben való részvétel,

robbanóanyagok illegális birtoklása és mozgatása.

Sinkaruk neve szerepel az orosz Roszfinmonitoring hivatalos terrorista- és szélsőségeslistáján is.

„Nem tudtam, mire használják a pénzt” – védekezett a vádlott

A volt hivatalnok végig tagadta a bűnösségét. Állítása szerint csupán volt férje kérését teljesítette, aki Ukrajnában tartózkodott, és nem volt tudomása terrorista tevékenységről. Ügyvédje szerint a nő 107 ezer rubelt (452 ezer forint) kapott, ebből 100 ezret (422 ezer forint) tovább kellett adnia egy állítólagos kriptovalutával foglalkozó személynek, 7 ezer rubelt (30 ezer forint) pedig megtarthatott magának. A védelem azt hangsúlyozta: Sinkaruk nem tudta, kinek és milyen célra továbbítja a pénzt.

A hatóságok azonban egészen máshogy látták az ügyet. A nyomozás szerint Sinkaruk aktív résztvevője volt egy terrorista közösségnek, és volt egy társa is:

Alekszandr Holodkov, egy lakatos, akit szintén felvettek a terrorista-listára. A vád szerint a gyanúsítottak robbanószereket szállítottak rejtekhelyekre, mintegy 500 ezer rubelt (2,11 millió forint) továbbítottak terrorcselekmény előkészítésére, és ukrán irányítás alatt álló „kurátorokkal” tarthatták a kapcsolatot. A pénzt a nyomozók szerint ismeretlen elkövetők szükségleteinek fedezésére szánták, akik egy terrorakció végrehajtására készültek Oroszország területén.

Holodkovot ugyanúgy 21 évre ítélték, 1,5 millió rubel bírsággal. Az első öt évet börtönben, a fennmaradó időt szigorított fegyházban kell letöltenie. Ő is tagadta a bűnösségét.