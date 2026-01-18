Amerika súlyos légicsapást indított – sikerült is likvidálniuk egy fontos személyt

A CENTCOM közlése szerint a likvidált terrorista, al-Jasim az al-Káida hálózatához tartozott, és aktívan részt vett terrortámadások tervezésében – számolt be a Fox News.

Az ismert terrorista korábban három amerikai állampolgárt ölt meg

Fotó: X

A terrorista likvidálása egyértelmű üzenet

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a mostani csapás egyértelmű üzenet azoknak, akik amerikai erőket támadnak.

A három amerikai halálához köthető terroristák likvidálása bizonyítja eltökéltségünket

– fogalmazott Brad Cooper admirális, a CENTCOM parancsnoka. Hozzátette: az Egyesült Államok minden körülmények között fellép azok ellen, akik támadásokat hajtanak végre amerikai állampolgárok és katonák ellen.

🚨 JUST IN: The US just KILLED Islamic terrorist leader Bilal Hasan al-Jasim in devastating Syria air strikes



He had DIRECT ties to the ambush that killed two of our own troops and an interpreter



AWESOME! Trump and Hegseth do not screw around on the world stage 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/7nZktwbL5Y — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 17, 2026

A december 13-i támadás után az amerikai hadsereg nagyszabású műveletet indított Szíriában. Több mint 100 Iszlám Államhoz tartozó célpontot semmisítettek meg, több mint 200 precíziós fegyver bevetésével. Az elmúlt egy évben a CENTCOM adatai szerint több mint 300 ISIS-harcost fogtak el, és legalább húszat likvidáltak.

A katonai eseményekkel párhuzamosan diplomáciai egyeztetések is zajlanak. Az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja, Tom Barrack januárban Damaszkuszban tárgyalt Szíria új vezetésével. Közlése szerint Donald Trump elnök beleegyezett egyes szankciók feloldásába annak érdekében, hogy Szíria esélyt kapjon a stabilizációra.

Washington ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az Aleppó környéki összecsapások miatt, és minden felet önmérsékletre, valamint az egyezmények betartására szólított fel. Az amerikai kormány célja továbbra is egy egységes, szuverén és stabil Szíria létrejötte.

A legpofátlanabb muszlim gyilkos még a bíróságon is provokálta áldozatait

Elkezdődött a pere annak az iszlamista terroristának, aki tavaly tüntetők közé hajtott egy autóval Németországban.

Börtönbe kerül a világ legszexibb terroristájaként emlegetett nő

Jogerősen 21 év börtönbüntetésre ítélték a Belgorodi terület volt köztisztviselőjét, Viktorija Sinkarukot.