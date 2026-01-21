Terrorizmus gyanújával tartóztattak le egy fiatalt, gyanús tárgyat találtak a lakásban

Bristol Horfield nevű városrészében fokozott rendőri jelenlétre számíthattak a lakók, miután a terrorellenes hatóságok egy 21 éves férfit tartóztattak le terrorizmus gyanúja miatt. Az akció során a rendőrök gyanús tárgyat találtak, ami miatt több háztartás lakóit biztonsági okokból ideiglenesen evakuálták – írja a Mirror.

Terrorizmus gyanúja miatt tartóztattak le egy fiatalt – Fotó: Unsplash

Miért merült fel terrorizmus gyanúja?

A 21 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy csatlakozni próbált a tiltott Daesh szervezethez, megsértve a 2000. évi terrorizmus elleni törvényt. Az ingatlan átkutatása során a rendőrök gyanús tárgyat találtak, amelyet biztonsági okokból vizsgálnak, emiatt a közeli házak lakóit ideiglenesen arra kérték, hogy hagyják el otthonaikat. A rendőrség a helyieket arra kéri, hogy bármilyen releváns információval haladéktalanul forduljanak hozzájuk. Az eset rámutat, hogy a brit hatóságok folyamatosan figyelik a terrorizmus gyanúját, és előre megtervezett akciókkal lépnek fel a lehetséges fenyegetések ellen.

