Hajszálon múlt a szilveszteri vérontás, brutális támadásra készült egy fiatal

Egy súlyos terrortámadást hárítottak el az Egyesült Államokban közvetlenül szilveszter előtt – közölte az FBI. A hatóságok szerint a gyanúsított, a 18 éves Christian Sturdivant az ISIS által inspirált késes támadást tervezett végrehajtani szilveszter éjjelén Észak-Karolinában – írja az ABC News.

A nyomozás szerint Sturdivant egy élelmiszerboltot vagy egy Burger King éttermet akart megtámadni, és célja az volt, hogy minél több civilt meggyilkoljon. A bírósági iratok szerint akár 20–21 áldozattal is számolt. Az FBI igazgatója, Kash Patel szerint az összehangolt fellépés számos életet mentett meg.

Sturdivant 2022-ben került a hatóságok látókörébe. A fiatal az interneten ISIS-propagandát olvasott, TikTok-videókat gyártott hasonló tartalommal, és kapcsolatba lépett egy személlyel, akit ISIS-tagnak hitt – valójában azonban egy beépített ügynök volt.

A hatóságok szerint Sturdivant hűséget esküdött az ISIS-nek, és kijelentette, hogy dzsihádot akar végrehajtani. A közösségi médiában olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyek az ISIS által használt kódolt nyelvezetet követték, például arról írt, hogy hamarosan találkozik Allahhal. A fiatal férfi képeket is küldött az előkészített támadáshoz tervezni használt késről és kalapácsról.

Amikor a rendőrök átkutatták az otthonát, több kézzel írt jegyzetet találtak, köztük egyet „Az újévi támadás” címmel, amelyben a szilveszteri támadás részletei szerepeltek. Egy másik terv a „Burger King dzsihád” nevet viselte, míg a B terv egy élelmiszerbolt elleni merénylet volt.

A jegyzetek szerint a támadás előtt a mosdóban maszkot vett volna fel, majd késsel kezdte volna el a támadást.

A férfit szilveszter napján tartóztatták le, miután a nagyapja megakadályozta, hogy elhagyja a házat. A hatóságok szerint a gyanúsított már teljesen feketébe volt öltözve, és készen állt a támadásra.

Christian Sturdivant ellen szövetségi vádat emeltek, és akár 20 év börtönbüntetés is várhat rá.

