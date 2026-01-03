Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás, füst, repülőgépek – Valami történik! Kitörhetett egy új háború?

szilveszter

Hajszálon múlt a szilveszteri vérontás, brutális támadásra készült egy fiatal

13 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai hatóságok egy rendkívül súlyos merényletet akadályoztak meg szilveszterkor. Egy tizenéves fiatal késes terrortámadást tervezett szilveszter éjjelén, ami akár több tucat civil életét követelhette volna.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szilvesztertámadásISISfbiterrortámadás

Egy súlyos terrortámadást hárítottak el az Egyesült Államokban közvetlenül szilveszter előtt – közölte az FBI. A hatóságok szerint a gyanúsított, a 18 éves Christian Sturdivant az ISIS által inspirált késes támadást tervezett végrehajtani szilveszter éjjelén Észak-Karolinában – írja az ABC News

Terrortámadást hárítottak el a hatósáok az Egyesült Államokban közvetlenül szilveszter előtt.
Terrortámadást hárítottak el a hatósáok az Egyesült Államokban közvetlenül szilveszter előtt.

A nyomozás szerint Sturdivant egy élelmiszerboltot vagy egy Burger King éttermet akart megtámadni, és célja az volt, hogy minél több civilt meggyilkoljon. A bírósági iratok szerint akár 20–21 áldozattal is számolt. Az FBI igazgatója, Kash Patel szerint az összehangolt fellépés számos életet mentett meg. 

Sturdivant 2022-ben került a hatóságok látókörébe. A fiatal az interneten ISIS-propagandát olvasott, TikTok-videókat gyártott hasonló tartalommal, és kapcsolatba lépett egy személlyel, akit ISIS-tagnak hitt – valójában azonban egy beépített ügynök volt.  

A hatóságok szerint Sturdivant hűséget esküdött az ISIS-nek, és kijelentette, hogy dzsihádot akar végrehajtani. A közösségi médiában olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyek az ISIS által használt kódolt nyelvezetet követték, például arról írt, hogy hamarosan találkozik Allahhal. A fiatal férfi képeket is küldött az előkészített támadáshoz tervezni használt késről és kalapácsról. 

Amikor a rendőrök átkutatták az otthonát, több kézzel írt jegyzetet találtak, köztük egyet „Az újévi támadás” címmel, amelyben a szilveszteri támadás részletei szerepeltek. Egy másik terv a „Burger King dzsihád” nevet viselte, míg a B terv egy élelmiszerbolt elleni merénylet volt. 

A jegyzetek szerint a támadás előtt a mosdóban maszkot vett volna fel, majd késsel kezdte volna el a támadást. 

A férfit szilveszter napján tartóztatták le, miután a nagyapja megakadályozta, hogy elhagyja a házat. A hatóságok szerint a gyanúsított már teljesen feketébe volt öltözve, és készen állt a támadásra. 

Christian Sturdivant ellen szövetségi vádat emeltek, és akár 20 év börtönbüntetés is várhat rá. 

39 embert ölt meg egyetlen támadó az újévi merényletben

Az új év első órái 2017-ben Isztambulban tragédiával kezdődtek. Hajnali 1:15 körül a Reina éjszakai klubban, Isztambul egyik legismertebb szórakozóhelyén mintegy 600 ember ünnepelte az újévet, amikor a támadó automata fegyverrel tüzet nyitott.A merénylő több mint 180 lövést adott le néhány perc alatt. A támadás során 39 ember meghalt, legalább 79-en megsérültek, sokan a Boszporusz vizébe ugrottak menekülés közben.

Terrortámadás történt Moszkvában

Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt, köztük két rendőr. A robbanószerkezet egy járőrautó mellett lépett működésbe. A hatóságok úgy vélik, célzott támadás történt. A robbanásban két rendőr a helyszínen életét vesztette, egy ember a kórházban hunyt el, egy súlyos sérült pedig az életéért küzd. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!