Kártyavárként dőlt össze egy aréna a hó súlya alatt – videó

A tetőomlás kedden, helyi idő szerint délután fél 4-kor történt, az aréna legrégebbi részében. Az épület körülbelül 1800 négyzetméter nagyságú, és hetente ad otthont olyan eseményeknek, mint a rodeó, hordóvesrseny, állatbemutatók és ifjúsági mezőgazdasági tevékenységek - írja a Kark.com.

A tetőomlás idején senki nem volt a helyszínen

Fotó: Youtube

A tető leszakadásakor senki nem volt az épületben, sérültről nem érkezett jelentés.

Nem ez a tetőomlás volt az első

A megye bírája, Matt Brumley azt mondta, már monitorozták az épület struktúráját amint havazni kezdett, mert félő volt, hogy baj történik.

Ez a második épületünk a megyében ami összeomlott az elmúlt néhány napban

– mondta Brumley, utalva a megyei útügyi hivatal egyik felszerelési műhelyének korábbi összeomlására. „Az összeomlott építményt eltávolítjuk, és teljesen újat építünk” – tette hozzá.

Szerencsére senki nem volt a helyszínen

Dustin Parsons, a Saline Megyei Vásárszövetség elnöke azt mondta, az összeomlásról készült felvételen jól látszik, ahogy a tető egyenesen az aréna közepére zuhan.

Mintha csak felülről letoltak volna egy nagy dobozt. Egy ilyen helyzetben a legjobb forgatókönyv, ami történt, mert senki nem volt az épületben

– mondta.

A vásárterületet és létesítményeit Saline megye birtokolja és biztosítja, és az önkénteseken alapuló Saline Megyei Vásárszövetség üzemelteti, amely több mint 100 éve működik. Parsons szerint családok generációi fektettek időt és energiát az aréna építésébe és karbantartásába.

A romok eltakarítását azonnal megkezdik, ahogy a mérnökök és a biztosítók befejezték a helyszínen a munkát. Ezután teljesen újjáépítik az arénát. A közelgő eseményeket addig is elhalasztották, illetve új helyszínre tették át.

Súlyos téli vihar söpört végig az Egyesült Államokban

A rendkívüli időjárás következtében legalább egy tucat ember vesztette életét, több ezer járatot töröltek vagy késleltettek, és százezrek maradtak áram nélkül.