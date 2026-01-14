Dobjon el mindent! Ilyet még nem látott: teve ténfergett a havazásban

Franciaországban, Párizstól nagyjából 60 mérföldre történt az eset, amikor két teve megpróbált elszökni egy vándorcirkuszból. Az egyik állatról készült felvétel különösen nagy figyelmet kapott, mivel a videón a teve nyugodtan sétál a szakadó havazásban – az esetről a Fox Weather számolt be egy Twitter- poszt keretében.

Teve a hóban: a képen egy teve a sivatagban (illusztráció) Fotó: Anthony/Pexels

Teve a hóban: kalandos videó terjed az éterben

Egy igazán furcsa, már-már meseszerű jelenet játszódott le Franciaországban, Párizstól nagyjából 60 mérföldre, amikor múlt szerdán két teve megpróbált megszökni egy vándorcirkuszból. Az esetről készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, nem véletlenül: ritkán látni ilyen különös találkozását állatnak, időjárásnak és európai tájnak.

A felvételen jól látható, ahogy az egyik teve békésen „tevegél” a szakadó hóesésben. A hó nagy pelyhekben hullik, a tájat zimankós csend borítja, miközben az állat nyugodt léptekkel halad előre, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

A jelenet egyszerre meghökkentő és varázslatos, hiszen a tevét legtöbben forró sivatagokkal, perzselő napsütéssel és homokdűnékkel azonosítják, nem pedig havas francia vidékkel.

An odd scene unraveled in France about 60 miles outside of Paris, where a pair of camels attempted to escape from a traveling circus last Wednesday.#france #paris #animals #circus #FoxWeather pic.twitter.com/O7Mjve8y8g — FOX Weather (@foxweather) January 14, 2026

Európa és a sivatag találkozása: ritka látvány

Az ilyen látvány Európában eleve ritkaságszámba megy, de még a Közel-Keleten sem túl gyakori – ott a hó hiánya, nálunk pedig a tevék elenyésző lélekszáma miatt. Bár a klímaváltozás és az elsivatagosodás következtében idővel akár nálunk is egyre megszokottabbá válhat ez az állat, jelenleg még inkább különlegességnek számít.

Az elszökött állat, Isten teremtménye

Addig is leginkább állatkertekben, cirkuszokban és különféle lovas-nomád bemutatókon találkozhatunk ezzel az egészen sajátos életformával. A teve ugyanis nemcsak rendkívül alkalmazkodó és ellenálló állat, hanem akaratlanul is mosolyt csal az ember arcára. Hamisítatlanul vicces jelenség, és az élővilág egyik legkülönösebb, mégis szerethető teremtménye – az a fajta lény, Isten teremtménye, amely újra és újra emlékeztet arra, milyen sokszínű világot hozott létre a természet.