Feleségével végzett a thaiföldi mészáros

A hatóságok közlése szerint a férfi kedden reggel a thaiföldi Maha Sarakham tartományban lévő Janpanom Farm Stay nevű szálláshelyen végzett 43 éves feleségével, Pattanee Urapanommal. A nő holttestét a szálloda területén találták meg: arccal felfelé feküdt egy motorkerékpáron, fején lőtt sebbel. A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani – írja a Daily Mail.

A thai rendőrség nagy erőkkel nyomoz. A kép illusztráció Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

Még keresik a thaiföldi mészárost



A Don Wan kerületi rendőrőrs nyomozói szerint a férfi akkor lőtte le feleségét, amikor az éppen motorra ült, feltehetően azért, hogy elmeneküljön. A lövések után Condron elhagyta a helyszínt, majd Khon Kaen tartományba utazott, ahol egy fehér Isuzu típusú járművet hátrahagyva tűnt el. A rendőrség ellenőrzőpontokat állított fel a környéken, és együttműködik a Bevándorlási Hivatallal, valamint több regionális nyomozóegységgel a gyanúsított felkutatása érdekében. A hatóságok vizsgálják, hogy segítette-e valaki a férfi szökését.

A közösség megbecsült tagja volt a feleség

Paladech Petwango rendőrtábornok elmondta: az áldozatot a helyi közösség rendkívül nagyra becsülte.

Barátságos természete miatt sokan szerették, rendszeresen önkénteskedett iskolákban és jótékonysági szervezeteknél. Barátai és családtagjai sokkos állapotban vannak, nem értik, hogyan történhetett ez a tragédia

– fogalmazott. A szomszédok beszámolói szerint a lövések előtt heves veszekedés hallatszott a pár szálláshelyéről. A tanúk elmondták, hogy a férfi angolul kiabált a feleségével, ezért nem értették a vita tartalmát, de azt állították: a pár korábban is gyakran veszekedett.

Elfogatóparancs a gyilkos ellen

A rendőrség közölte: a brit férfi több mint tíz éve élt Thaiföldön, gyermekük nem született. A nő a Janpanom Farm Stay üzemeltetője volt, míg a férfi nyugdíjas, munkanélküli életet élt. A hatóságok kiemelték, hogy az ügy kiemelt figyelmet kapott, mivel a gyanúsított lőfegyvert hordott magánál, ami komoly veszélyt jelenthet a lakosságra. A nyomozótiszt szándékos emberölés gyanújával elfogatóparancsot kért és kapott a bíróságtól. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a gyanúsított hollétéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.