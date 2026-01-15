Újabb halálos thaiföldi darubaleset: már 34 áldozat a mérleg

A thaiföldi darubaleset a főváros közelében fekvő Samut Sakhon tartományban történt, ahol egy magasvezetésű autópálya építésén dolgozó daru váratlanul összeomlott, és az alatta haladó útra zuhant – írja a Reuters.

Thaiföldi darubaleset: összeomlott egy építkezési daru Bangkok közelében, két ember életét vesztette, többen megsérültek. Fotó: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP

A rendőrség közlése szerint a lezuhanó daru két járművet zúzott szét, az utasok közül ketten a helyszínen életüket vesztették. Egy másik rendőrségi forrás megerősítette, hogy legalább öt ember megsérült, őket kórházba szállították.

A baleset helyszíne Bangkok közvetlen közelében található, ezért az eset hatalmas közlekedési káoszt is okozott.

Nem ez volt az első thaiföldi darubaleset ezen a héten

A mostani thaiföldi darubaleset különösen megrázó annak fényében, hogy szerdán az ország északkeleti részén, Nakhon Ratchasima tartományban egy másik daru omlott össze egy nagysebességű vasút építésénél. A szerkezet egy személyvonatra zuhant, amely kisiklott.

Abban a balesetben 32 ember vesztette életét, míg a 195 utas közül 66-an megsérültek.

A hatóságok szerint ez az egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófa volt az elmúlt években. A baleset során a szerelvény kisiklott és lángba borult, a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak.

Vizsgálat indult – komoly kérdések az építkezések biztonságáról

A hatóságok mindkét thaiföldi darubaleset ügyében átfogó vizsgálatot indítottak. A rendőrség és a munkavédelmi szervek azt vizsgálják, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy a biztonsági előírások megszegése vezetett-e a tragédiákhoz.

Szakértők szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak a halálos építkezési balesetek Thaiföldön, ami egyre nagyobb társadalmi felháborodást vált ki.

A közvélemény egyre hangosabban követeli a szigorúbb ellenőrzéseket és az azonnali biztonsági intézkedéseket, miközben a fejlesztések tempója nem lassul.

Brutális baleset: lesodródott a kifutópályáról, kettétört és kigyulladt egy repülőgép – videó

Lángoló roncsok, kétségbeesett utasok és egy tragédia, amely 18 év után is fájdalmasan él az emlékezetben. A repülőgép-baleset 2007. szeptember 16-án Thaiföldön 90 ember életét követelte. A világ azóta is az egyik legsúlyosabb légikatasztrófiaként emlegeti a történteket.