Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Olvasta?

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

tigristámadás

Szörnyű tragédia: holtan találtak rá egy fiatal lányra az erdőben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 14 éves lány halála rázta meg Észak-India egyik vidéki települését, miután az eltűnését követően holtan találták meg egy közeli erdős területen. A tigris jelenlétét sem zárják ki azon a térségen, ahol a hatóságok a tragédia körülményeit vizsgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tigristámadástinédzserIndia

Feltehetően egy tigris vagy más vadállat támadásától tart a családja annak a 14 éves lánynak, akinek holttestét szombat reggel találták meg India északi részén, Maharajganj körzetének egyik erdős területén. Az eset pánikot és mély megrendülést váltott ki a helyi közösségben – számol be róla a Times Of India.

A szibériai tigris és más állatfajok is veszélybe kerülhetnek amiatt, mert az éhező észak-koreaiak húsukért és testrészeikért vadásszák azokat (illusztráció)
A tigris élőhelyének számító erdős területen találták meg a 14 éves lány holttestét Maharajganj körzetében (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

A hatóságok közlése szerint a lány péntek délután tűnt el, miután egy közeli cukornádföldre indult. A keresést a családtagok és a falubeliek még az éjszaka folyamán megkezdték, ám akkor nem jártak sikerrel.

A holttestet másnap reggel találták meg az erdőben. A körülmények alapján a család vadállat támadására gyanakszik, mivel a térség a tigrisrezervátumhoz tartozik, ahol rendszeres a nagyragadozók mozgása.

A Sohgi Barwa erdő körzeti erdésze közölte: az erdészeti hatóság vizsgálja az esetet, azonban egyelőre nem találtak egyértelmű nyomokat. Nem zárható ki sem tigris, sem leopárd érintettsége, a halál pontos okát az orvosszakértői vizsgálat állapítja meg.

A rendőrség és az erdészet megerősített járőrözést rendelt el a térségben, és arra kérik a lakosságot, hogy a vizsgálat lezárásáig kerüljék az erdős területeket.

Rémisztő felvétel: majdnem széttépte a tigris a gyanútlan állatorvost – videó

Videófelvétel is készült arról a félelmetes támadásról, amit egy állatkerti nagymacska követett el az állatorvos ellen. A tigris a mexikói Camino Real del Tigre állatkertben, Mazamitla városában vadult meg.

Tigris tépett szét egy nőt Indiában, hatalmas pánik tört ki

Halálos tigristámadás történt az indiai Bhandara körzetében. A Kavlevada faluból származó Nanda Kishore Khanndate a farmján dolgozott, amikor egy tigris odalopakodott hozzá és megtámadta 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!