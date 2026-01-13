Szörnyű tragédia: holtan találtak rá egy fiatal lányra az erdőben

Feltehetően egy tigris vagy más vadállat támadásától tart a családja annak a 14 éves lánynak, akinek holttestét szombat reggel találták meg India északi részén, Maharajganj körzetének egyik erdős területén. Az eset pánikot és mély megrendülést váltott ki a helyi közösségben – számol be róla a Times Of India.

A tigris élőhelyének számító erdős területen találták meg a 14 éves lány holttestét Maharajganj körzetében (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

A hatóságok közlése szerint a lány péntek délután tűnt el, miután egy közeli cukornádföldre indult. A keresést a családtagok és a falubeliek még az éjszaka folyamán megkezdték, ám akkor nem jártak sikerrel.

A holttestet másnap reggel találták meg az erdőben. A körülmények alapján a család vadállat támadására gyanakszik, mivel a térség a tigrisrezervátumhoz tartozik, ahol rendszeres a nagyragadozók mozgása.

A Sohgi Barwa erdő körzeti erdésze közölte: az erdészeti hatóság vizsgálja az esetet, azonban egyelőre nem találtak egyértelmű nyomokat. Nem zárható ki sem tigris, sem leopárd érintettsége, a halál pontos okát az orvosszakértői vizsgálat állapítja meg.

