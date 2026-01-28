Amerikai lett a TikTok, de a gyerekek továbbra sincsenek biztonságban?

A platform jelenleg mintegy 200 millió amerikai felhasználót szolgál ki, miközben a tinédzserek 63 százaléka aktívan használja. Az új tulajdonosi struktúra szerint az Oracle, a Silver Lake és az MGX egyenként 15 százalékos részesedéssel bír, míg a ByteDance tulajdonrésze 19,9 százalékra csökkent – írj a NewYorkPost.
Ez a változás sokak szerint történelmi lehetőség arra, hogy a TikTok gyerekbiztonság ne csak egy üres marketingüzenet, hanem valódi működési elv legyen.
TikTok gyerekbiztonság: miért veszélyes a TikTok?
A TikTok egyik legnagyobb ereje — a „Neked” oldal — egyben a legnagyobb kockázat is. Már néhány politikai vagy fogyókúrás videó elég ahhoz, hogy egy tinédzser tartalmi spirálba kerüljön.
18 év alatt az identitás, az önkép és a világnézet még formálódik.
Egy túl agresszíven személyre szabott feed könnyen felerősítheti a bizonytalanságokat, szélsőséges nézeteket vagy akár evészavarokkal kapcsolatos tartalmakat.
A jelenlegi védelem nem elég
Bár a TikTok számos szülői felügyeleti eszközt kínál – képernyőidő-korlát, komment- és üzenetszűrés, feed-szabályozás — ezek többsége könnyedén kikapcsolható.
A tinédzser fiókok alapértelmezetten privátok, de egyetlen kapcsolóval nyilvánossá tehetők. Szakértők szerint nincs ésszerű indok arra, hogy kiskorúak nyilvános profillal rendelkezzenek.
Miért jobb a kínai modell a fiataloknak?
Kínában a TikTok megfelelőjének számító Douyin esetében a fiatalkorúak napi 40 percre vannak korlátozva, és az algoritmus előnyben részesíti az oktató, közösségépítő tartalmakat.
Ezzel szemben az amerikai verziót gyakran éri kritika a szexualizált videók, félrevezető mentális egészségügyi tanácsok és evészavar-tartalmak miatt — ami újra rávilágít arra, miért kulcskérdés a TikTok gyerekbiztonság.
Átláthatóság nélkül nincs bizalom
Nemcsak a szülők, hanem minden felhasználó választ vár arra, milyen adatokat gyűjt a platform, és pontosan hogyan működik az algoritmus.
Egy független átláthatósági jelentés, valamint az adatkezelési gyakorlatok nyílt bemutatása sokat javíthatna a megítélésen.
Ahogy sokan hangsúlyozzák: a bizalom nem PR-kampányból, hanem őszinteségből születik.
