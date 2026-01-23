Timothée Chalamet-t már Marlon Brandóhoz hasonlítják

Timothée Chalamet nemrég ünnepelte 30. születésnapját, és alig pár héttel később bejelentették, hogy harmadik alkalommal jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriában Oscar-díjra – ezúttal a tavaly bemutatott Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért.

Timothée Chalamet az idén már elnyerte a Golden Globe-ot

Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Korábban a Szólíts a neveden című romantikus drámában és a Sehol se otthon című életrajzi filmben nyújtott teljesítményéért kapott jelölést. Ez a három Oscar-jelölés olyan klubba emeli Chalamet-t, ahol keveseknek sikerült helyet kapniuk.

A legendás Marlon Brandót – akit ma is a filmtörténet egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon – az 50-es években háromszor jelölték Oscarra 30 éves kor előtt.

És ennek már 72 éve. Chalamet tehát nagy tettet hajtott végre azzal, hogy a legfiatalabb férfi színész lett, aki ezt az eredményt elérte Brando után – írja a Parade.

A kritikusok is elismerik Timothée Chalamet tehetségét

Chalamet most olyan híres nevekkel versenyez a legjobb férfi főszereplő díjáért, mint Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan és Wagner Moura – izgalmas verseny várható az idei díjátadó gálán. A 30 éves színész az idei évben már elnyerte a Critics Choice Award és a Golden Globe-ot is Marty Supreme-ért, ami azt jelzi, hogy nem csupán az akadémikusok, de a kritikusok és a kollégák is elismerik tehetségét.

Bár az Oscar-díjat még nem nyerte el, maga a jelölés is ritka és rangos teljesítmény: a fiatal filmes generáció egyik legmeghatározóbb alakja lehet Chalamet, aki egyre mélyebb nyomot hagy a modern filmművészetben.