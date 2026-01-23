Hírlevél
timothée chalamet

Timothée Chalamet-t már Marlon Brandóhoz hasonlítják

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Újabb mérföldkőhöz érkezett a fiatal hollywoodi művész karrierje. Timothée Chalamet a legfiatalabb férfi színész, akit már háromszor is Oscar-díjra jelöltek. Ilyenre legutóbb Marlon Brando volt képes 72 évvel ezelőtt.
timothée chalametszínészMarlon BrandoOscar-díj

Timothée Chalamet nemrég ünnepelte 30. születésnapját, és alig pár héttel később bejelentették, hogy harmadik alkalommal jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriában Oscar-díjra – ezúttal a tavaly bemutatott Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért.

French-US actor Timothée Chalamet poses in the press room with the Best Actor in a Motion Picture  Musical or Comedy for "Marty Supreme" during the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Etienne Laurent / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Timothée Chalamet az idén már elnyerte a Golden Globe-ot
Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Korábban a Szólíts a neveden című romantikus drámában és a Sehol se otthon című életrajzi filmben nyújtott teljesítményéért kapott jelölést. Ez a három Oscar-jelölés olyan klubba emeli Chalamet-t, ahol keveseknek sikerült helyet kapniuk. 

A legendás Marlon Brandót – akit ma is a filmtörténet egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon – az 50-es években háromszor jelölték Oscarra 30 éves kor előtt. 

És ennek már 72 éve. Chalamet tehát nagy tettet hajtott végre azzal, hogy a legfiatalabb férfi színész lett, aki ezt az eredményt elérte Brando után – írja a Parade.

A kritikusok is elismerik Timothée Chalamet tehetségét

Chalamet most olyan híres nevekkel versenyez a legjobb férfi főszereplő díjáért, mint Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan és Wagner Moura – izgalmas verseny várható az idei díjátadó gálán. A 30 éves színész az idei évben már elnyerte a Critics Choice Award és a Golden Globe-ot is Marty Supreme-ért, ami azt jelzi, hogy nem csupán az akadémikusok, de a kritikusok és a kollégák is elismerik tehetségét. 

Bár az Oscar-díjat még nem nyerte el, maga a jelölés is ritka és rangos teljesítmény: a fiatal filmes generáció egyik legmeghatározóbb alakja lehet Chalamet, aki egyre mélyebb nyomot hagy a modern filmművészetben.

 

