Rémisztő üzenet borzolta az új lakókat otthonukban

Egy fiatal nő új lakásába költözve ijesztő felfedezést tett: egy titkos üzenet jelent meg a bejárati ajtaján – írja a DailyMail.

Egy fiatal nő új lakásába költözve ijesztő felfedezést tett: egy titkos üzenet jelent meg a bejárati ajtaján.

Fotó: Unsplash

A nő és párja néhány napja költözött új lakásukba, amikor furcsa üzenetet találtak az ajtón: „A kamerákat nem azért tettem ki, hogy ijesztgesselek. Folyamatos problémáink vannak a karbantartóval. Tartsd távol a barátnődet attól a férfitól!” A nő először nem is vette észre a szomszéd ablakában lévő kamerákat, de a karbantartóval kapcsolatos figyelmeztetés rögtön furcsa érzést keltett benne.

A Reddit-felhasználóként megosztott történet az „Apartment Living” fórumon komoly vitát indított. A legtöbben azt javasolták, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetést, és beszéljenek közvetlenül a szomszéddal, hogy pontosan megtudják, mi történt és mennyire veszélyes a helyzet. Többen javasolták, hogy azonnali biztonsági intézkedéseket tegyenek: saját biztonsági kamera, ajtórögzítő lánc, mozgásérzékelős riasztó vagy akár zárcsere is szóba került. A nő később megerősítette, hogy a pár valóban felszerelt saját kamerát, és más óvintézkedéseket is megtettek.

Nem hinné el, mennyit fizettek a világ leghíresebb titkos üzenetéért

A CIA Kryptos nevű szobra az egyik legismertebb modern kori kódtörési rejtély, amely több mint harminc éve foglalkoztatja a világ titkosított szövegek iránt érdeklődőket. A 3 méter magas, rézből készült alkotáson négy különálló kód található, amelyek közül három már megfejtést nyert, ám a negyedik titkos üzenet mindmáig feltörhetetlen. A művész, Jim Sanborn archívumának árverése most új lendületet adott a rejtély megoldásának.

Titkos üzenetet rejtettek a viktoriánus korabeli selyemruhába

Sara Rivers-Cofield nevű régész-kurátor egy bronzszínű, viktoriánus korabeli selyemruhát vásárolt egy Maine állambeli boltban. Amikor azonban a szoknyát kifordította, egy rejtett zsebet fedezett fel rajta, amely egy összegyűrt papírgombolyagot rejtett.