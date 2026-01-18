Megvan, ki a titokzatos vevő, aki megszerezte a New York városánál négyszer nagyobb óriásbirtokot

Christopher Robinson, az Ensign Group L.C. vezérigazgatója, aki már eddig is több mint egymillió hektárnyi földet birtokolt az Egyesült Államok nyugati részén. A titokzatos vevő január 14-én zárta le az üzletet, amelynek során megszerezte a 916 ezer hektáros Pathfinder Ranches nevű területet Wyoming államban – írja a New York Post.

Végül kiderült, ki a New York városánál négyszer nagyobb ingatlan titokzatos vevője

A titokzatos vevőnek nagy tervei vannak

A birtokot a nyáron 79,5 millió dollárért (több mint 25 milliárd forint) hirdették meg, és a föld négy megye területére terjed ki a Sziklás-hegység térségében.

A ranch összesen 1 431 négyzetmérföld, ami az egész „cowboy állam” több mint egy százalékát teszi ki.

Robinson nem turista a környéken, hiszen négy éve már megvette a szomszédos Stone Ranchot is, most pedig a célja, hogy a területeket összekapcsolva egy önfenntartó állattartó birodalmat hozzon létre. Elmondása szerint nem bérbe adni akarja a földet, hanem saját szarvasmarha-állománnyal kíván gazdálkodni rajta.

Mystery buyer of $79.5M Wyoming ranch 4 times the size of NYC — and larger than Rhode Island —is revealed https://t.co/hpuSDyiSAv pic.twitter.com/GbD2wBlT9W — New York Post (@nypost) January 18, 2026

A Pathfinder Ranches becslések szerint több mint 90 ezer állategység-hónapnyi legeltetési kapacitással bír, ami óriási mozgásteret ad még aszályos időkben is. A terület ráadásul kiemelt természetvédelmi szerepet tölt be, hiszen itt található az USA első fajdfaj-védelmi bankja, és bővelkedik antilopban, szarvasban, jávorszarvasban is.

Robinson nemcsak üzletember, hanem helyi politikus is: 2008 óta tagja volt a Summit megyei tanácsnak Utah államban, de tavaly bejelentette, hogy nem indul újra. Több természetvédelmi és földhasznosítási szervezet vezetésében is részt vesz.

A gigantikus vásárlással Robinsonék földportfóliója a szaklapok szerint megelőzheti még Jeff Bezosét is, és feljebb tornázhatja őket Amerika legnagyobb földbirtokosainak listáján.

„Szeretjük a földet és a vizet. Hosszú távú befektetésként tekintünk rá, és felelősséget érzünk a teremtett világ iránt” – fogalmazott Robinson.

