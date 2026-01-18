Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

egyesült államok

Megvan, ki a titokzatos vevő, aki megszerezte a New York városánál négyszer nagyobb óriásbirtokot

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiderült, ki áll a döbbenetes földvásárlás mögött: egy amerikai cégvezér és politikus szerezte meg azt a wyomingi óriásbirtokot, amely négyszer nagyobb New York városánál, és még Rhode Island államot is felülmúlja. A titokzatos vevőt Christopher Robinsonnak hívják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egyesült államokpathfinder rancheschristopher robinsonföld

Christopher Robinson, az Ensign Group L.C. vezérigazgatója, aki már eddig is több mint egymillió hektárnyi földet birtokolt az Egyesült Államok nyugati részén. A titokzatos vevő január 14-én zárta le az üzletet, amelynek során megszerezte a 916 ezer hektáros Pathfinder Ranches nevű területet Wyoming államban – írja a New York Post

Végül kiderült, ki a New York városánál négyszer nagyobb ingatlan titokzatos vevője – Fotó: X
Végül kiderült, ki a New York városánál négyszer nagyobb ingatlan titokzatos vevője
Fotó: X

A titokzatos vevőnek nagy tervei vannak

A birtokot a nyáron 79,5 millió dollárért (több mint 25 milliárd forint) hirdették meg, és a föld négy megye területére terjed ki a Sziklás-hegység térségében. 

A ranch összesen 1 431 négyzetmérföld, ami az egész „cowboy állam” több mint egy százalékát teszi ki.

Robinson nem turista a környéken, hiszen négy éve már megvette a szomszédos Stone Ranchot is, most pedig a célja, hogy a területeket összekapcsolva egy önfenntartó állattartó birodalmat hozzon létre. Elmondása szerint nem bérbe adni akarja a földet, hanem saját szarvasmarha-állománnyal kíván gazdálkodni rajta.

A Pathfinder Ranches becslések szerint több mint 90 ezer állategység-hónapnyi legeltetési kapacitással bír, ami óriási mozgásteret ad még aszályos időkben is. A terület ráadásul kiemelt természetvédelmi szerepet tölt be, hiszen itt található az USA első fajdfaj-védelmi bankja, és bővelkedik antilopban, szarvasban, jávorszarvasban is.

Robinson nemcsak üzletember, hanem helyi politikus is: 2008 óta tagja volt a Summit megyei tanácsnak Utah államban, de tavaly bejelentette, hogy nem indul újra. Több természetvédelmi és földhasznosítási szervezet vezetésében is részt vesz.

A gigantikus vásárlással Robinsonék földportfóliója a szaklapok szerint megelőzheti még Jeff Bezosét is, és feljebb tornázhatja őket Amerika legnagyobb földbirtokosainak listáján.

„Szeretjük a földet és a vizet. Hosszú távú befektetésként tekintünk rá, és felelősséget érzünk a teremtett világ iránt” – fogalmazott Robinson.

Sokat vártunk rá, de most itt a Coca-Cola titkos receptje

Közel 140 éve őrzi a Coca-Cola a világ egyik leghíresebb receptjét, ám most egy tudós azt állítja: sikerült feltörnie a legendás formulát.

Milliókért kelt el Pablo Escobar hírhedt villája Kolumbiában

Kolumbia legismertebb bűnözőjének, a Medellín kartell vezérének a La Manuela nevű villája új tulajdonosra talált.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!