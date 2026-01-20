A reggeli örök klasszikusa a tojás – de tényleg reggel érdemes fogyasztani?

A tojás a reggeli klasszikusa, de vajon tényleg a legjobb, ha reggel fogyasztjuk? A válasz: a tojás egészséges, tápláló, és a nap bármely szakaszában jótékony hatású lehet. Fontos azonban megjegyezni, hogy az sem mindegy, mennyi tojást fogyasztunk, a tojássárgája ugyanis magas zsírtartalmú és koleszterinben gazdag – írja a Focus.de.

A reggeli örök klasszikusa a tojás, legyen az rántotta, omlett vagy épp főtt tojás.

Fotó: Unsplash

A tojás kimondottan előnyös a sportolóknak, hiszen tele van könnyen felszívódó fehérjével, valamint sok vasat, vitaminokat és ásványi anyagot, például kalciumot, káliumot, jódot és foszfort tartalmaz. Ezért kiváló választás edzés utáni regenerációhoz is.

Tojás reggelire, ebédre, vacsorára

Ha szeretne egész délelőtt energikus maradni és elkerülni az éhségrohamokat, a tojás remek választás reggelire. Legyen főtt, tükörtojás vagy omlett, a bennük található telítetlen zsírsavak hosszú ideig biztosítják a jóllakottság érzését.

A tojás könnyen emészthető, így ebédre fogyasztva segít elkerülni a délutáni fáradtságot, és elegendő energiát biztosít a délutáni tevékenységekhez. Gyors és praktikus ötlet lehet például a tojásos salátás szendvics csírákkal.

Este gyakran a szénhidrátok – tészta, pizza – felé hajlunk fáradtan hazaesve, de a tojás jobb alternatíva lehet.

Mennyi tojást érdemes fogyasztani naponta?

A tojás kiváló fehérjeforrás és számos létfontosságú tápanyagot tartalmaz. Ugyanakkor fontos, hogy fogyasztása mértékletes legyen. A német táplálkozástudományi társaság (DGE) szerint a tojást „alkalmanként” érdemes fogyasztani. A tojássárgája magas zsírtartalmú és koleszterinben gazdag, ezért a tartós túlzott fogyasztása az egészség szempontjából kockázatos lehet.

