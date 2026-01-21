Kiderült az igazság: ennyi tojást szabad megenni egy nap

Kardiológusok és dietetikusok friss elemzései alapján a tojás kapcsán nem a koleszterin jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a telített zsírok összmennyisége, amely az étrend más elemeiből is könnyen felhalmozódhat.

A tojás egészséges lehet a szív számára, de a szakértők szerint a mennyiség és az elkészítés módja döntő.

Fotó: Unsplash

Valóban árt a tojás a szívnek?

A kutatások alapján a tojás koleszterintartalma meglepően kis mértékben befolyásolja a vér LDL-szintjét. A valódi kockázatot a telített zsírok jelentik, amelyek elősegítik az érfalakon lerakódó plakkok kialakulását.

A szakértők hangsúlyozzák: a máj akkor kezd túlzott mennyiségű koleszterint termelni, ha az étrendben sok a telített zsír és az energiatöbblet. Ez hosszú távon növeli a szívroham és a stroke kockázatát – függetlenül attól, hogy az étrend tartalmaz-e tojást.

Mennyi tojást ajánlanak naponta az egészséges embereknek?

A dietetikusok ajánlása szerint az egészséges emberek számára napi egy egész tojás, vagy legfeljebb két tojásfehérje tekinthető biztonságos mennyiségnek – írja a Daily Mail.

Egy nagyobb méretű tojás körülbelül 1,6 gramm telített zsírt tartalmaz, miközben értékes tápanyagokkal – például kolinnal, luteinnel és zeaxantinnal – látja el a szervezetet.

Tojássaláta

Fotó: Unsplash

Mennyire kell óvatosnak lenni szívbetegség vagy cukorbetegség esetén?

Szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség vagy magas koleszterinszint esetén a szakértők jóval szigorúbb határt húznak: legfeljebb heti négy tojássárgája fér bele. Ez a mennyiség azonban csak akkor tartható, ha az étrend egyébként alacsony telítettzsír-tartalmú.

Amennyiben valaki rendszeresen fogyaszt vörös húst, sajtot vagy vajat, a szakemberek szerint még ennél is kevesebb tojás lehet indokolt.

Miért számít többet a tojás elkészítése, mint maga az alapanyag?

A kardiológiai dietetikus Julia Zumpano szerint a tipikus reggeli legnagyobb problémája nem a tojás, hanem az, amivel együtt esszük: kolbász, bacon, sajt, vaj és feldolgozott húsok.

Ezek az élelmiszerek tele vannak telített zsírokkal, amelyek jelentősen megemelik az LDL-koleszterin szintjét. Egy főtt vagy száraz serpenyőben sütött tojás ezzel szemben egészen más hatással van a szervezetre.