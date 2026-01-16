Káosz a fővárosban, órákra lebénult a tömegközlekedés

A tokiói tömegközlekedés egyik legfontosabb eleme, a Jamanote vonal forgalma helyi idő szerint hajnali 3:50 körül állt le, amikor áramellátási zavar lépett fel. Emiatt az első reggeli járatok már el sem tudtak indulni, ami azonnal láncreakciót indított el Tokió teljes közlekedési hálózatán.

Áramkimaradás miatt órákra megbénult a tokiói tömegközlekedés, több ezer ingázó rekedt a város vasútvonalain. Fotó: NARUHIRO TANAKA / Yomiuri

A párhuzamosan futó Keihin–Tohoku vonal közlekedését is leállították, részben az áramkimaradás, részben más tokiói vonalakon kialakult késések miatt. A forgalom mindkét vonalon csak a kora délutáni órákban indulhatott újra.

A tokiói tömegközlekedés kulcsvonalai bénultak meg a reggeli káoszban

A tokiói tömegközlekedés leállása több ezer ingázót érintett. A Keihin–Tohoku vonal egyik szerelvénye a nyílt pályán rekedt, az utasokat leszállították, majd gyalog kellett eljutniuk a legközelebbi állomásokra. A tokiói tűzoltóság tájékoztatása szerint öt ember rosszullét miatt orvosi ellátásra szorult - írja a Reuters.

A Jamanote vonal olyan, a világ legforgalmasabbjai közé tartozó állomásokat érint, mint Sindzsuku, míg a Keihin–Tohoku vonal Tokió és Jokohama legfontosabb közlekedési csomópontjait köti össze.

Éjszakai munkálatokból lett közlekedési válság

Az üzemeltető JR East közlése szerint a Simbasi és Sinagava közötti szakaszt kiszolgáló elektromos létesítmény áramellátását az éjszaka folyamán lekapcsolták építkezési munkák miatt. Az áramszolgáltatást azonban nem sikerült időben visszaállítani az első menetrend szerinti járatok indulásáig, ami végül megbénította a tokiói tömegközlekedést.

Tűz is keletkezett az egyik állomásnál

A rendőrség és a tűzoltóság közlése szerint reggel 8 óra körül tűz ütött ki a Tamacsi állomás közelében található elektromos létesítménynél. A lángokat nagyjából másfél óra alatt sikerült eloltani. Egyelőre nem tisztázott, hogy az áramkimaradás és a tűzeset összefüggésben áll-e egymással.

Miniszteri vizsgálat indult

Jaszusi Kaneko közlekedési miniszter sajtótájékoztatón utasította a JR East vezetését az incidens részletes kivizsgálására, valamint arra, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a hasonló, a tokiói tömegközlekedést megbénító esetek megelőzése érdekében.