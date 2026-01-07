Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem hétköznapi esethez riasztották az Irvine-i rendőröket Kaliforniában. Két tolvaj egy luxustáska üzletbe tört be és onnan szerettek volna nagy értékű tárgyakat ellopni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
irvine - i rendőrkapitányságtolvajkaliforniábanluxustáska üzletberendőr

Kedden reggel érkezett bejelentés a kaliforniai hatóságokhoz, miszerint tolvajok próbálnak meg eltulajdonítani egy 100 000 dollár (több mint harminc millió forint) értékű luxus kézitáskát. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, majd bejelentették, hogy letartóztattak két személyt. Az Irvine-i Rendőrkapitányság által közzétett felvételen látható, ahogy a felfegyverzett rendőrök meghiúsítják a betörést, miközben a két gyanúsított próbál elmenekülni a helyszínről - írja a Fox News.

tolvajok
A tolvajokat állig felfegyverzett rendőrök várták. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

A tolvajokat már várták a rendőrök

Ma kora reggel az Irvine-i Rendőrkapitányság egy luxustáska üzletbe történt betörésről kapott bejelentést Jamboree és Dupont környékén. Az épület biztonsági szolgálata értesítette a rendőröket, hogy a megfigyelő kamerák két embert láttak belépni az épületbe

– közölte a hivatal. 

A két gyanúsítottat, a 40 éves Los Angeles-i Richard Bernard Spencerként és a 30 éves hollywoodi Marcellus Ronell Shelbyként azonosították. 

A felvételen látható, ahogy két elkövető egy magas falon mászik át, mielőtt belép az épületbe. 

A biztonsági kamerák ezután kiszúrták a személyeket, akik számos táskát cipelve megpróbáltak távozni a vészkijáraton keresztül, majd hirtelen egy lépcső felé fordultak, és felrohantak az emeletre. A videó tanúsága szerint számos, gépkarabélynak tűnő eszközökkel felfegyverzett rendőr állta a betörők útját. A gyanúsítottakat ezután elfogták, megbilincselték őket, majd egy rendőrautóba tették. Ellenük nagy értékű lopás, rongálás és a hatósággal szembeni ellenállás miatt indult eljárás. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Kaliforniában egy eladó megpróbált megállítani egy tolvajt, de agyonlőtték.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!