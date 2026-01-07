Kedden reggel érkezett bejelentés a kaliforniai hatóságokhoz, miszerint tolvajok próbálnak meg eltulajdonítani egy 100 000 dollár (több mint harminc millió forint) értékű luxus kézitáskát. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, majd bejelentették, hogy letartóztattak két személyt. Az Irvine-i Rendőrkapitányság által közzétett felvételen látható, ahogy a felfegyverzett rendőrök meghiúsítják a betörést, miközben a két gyanúsított próbál elmenekülni a helyszínről - írja a Fox News.
A tolvajokat már várták a rendőrök
Ma kora reggel az Irvine-i Rendőrkapitányság egy luxustáska üzletbe történt betörésről kapott bejelentést Jamboree és Dupont környékén. Az épület biztonsági szolgálata értesítette a rendőröket, hogy a megfigyelő kamerák két embert láttak belépni az épületbe
– közölte a hivatal.
A két gyanúsítottat, a 40 éves Los Angeles-i Richard Bernard Spencerként és a 30 éves hollywoodi Marcellus Ronell Shelbyként azonosították.
A felvételen látható, ahogy két elkövető egy magas falon mászik át, mielőtt belép az épületbe.
A biztonsági kamerák ezután kiszúrták a személyeket, akik számos táskát cipelve megpróbáltak távozni a vészkijáraton keresztül, majd hirtelen egy lépcső felé fordultak, és felrohantak az emeletre. A videó tanúsága szerint számos, gépkarabélynak tűnő eszközökkel felfegyverzett rendőr állta a betörők útját. A gyanúsítottakat ezután elfogták, megbilincselték őket, majd egy rendőrautóba tették. Ellenük nagy értékű lopás, rongálás és a hatósággal szembeni ellenállás miatt indult eljárás. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Kaliforniában egy eladó megpróbált megállítani egy tolvajt, de agyonlőtték.