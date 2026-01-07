Kedden reggel érkezett bejelentés a kaliforniai hatóságokhoz, miszerint tolvajok próbálnak meg eltulajdonítani egy 100 000 dollár (több mint harminc millió forint) értékű luxus kézitáskát. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, majd bejelentették, hogy letartóztattak két személyt. Az Irvine-i Rendőrkapitányság által közzétett felvételen látható, ahogy a felfegyverzett rendőrök meghiúsítják a betörést, miközben a két gyanúsított próbál elmenekülni a helyszínről - írja a Fox News.

A tolvajokat állig felfegyverzett rendőrök várták. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

A tolvajokat már várták a rendőrök

Ma kora reggel az Irvine-i Rendőrkapitányság egy luxustáska üzletbe történt betörésről kapott bejelentést Jamboree és Dupont környékén. Az épület biztonsági szolgálata értesítette a rendőröket, hogy a megfigyelő kamerák két embert láttak belépni az épületbe

– közölte a hivatal.

NEW: Thieves caught mid-burglary with $100,000 in luxury handbags in Orange County



Building security alerted police after two suspects were seen scaling a wall and entering a building



Surveillance showed Richard Bernard Spencer, 40, and Marcellus Ronell Shelby, 30, inside,… pic.twitter.com/J6UerWG8Bz — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 6, 2026

A két gyanúsítottat, a 40 éves Los Angeles-i Richard Bernard Spencerként és a 30 éves hollywoodi Marcellus Ronell Shelbyként azonosították.

A felvételen látható, ahogy két elkövető egy magas falon mászik át, mielőtt belép az épületbe.

A biztonsági kamerák ezután kiszúrták a személyeket, akik számos táskát cipelve megpróbáltak távozni a vészkijáraton keresztül, majd hirtelen egy lépcső felé fordultak, és felrohantak az emeletre. A videó tanúsága szerint számos, gépkarabélynak tűnő eszközökkel felfegyverzett rendőr állta a betörők útját. A gyanúsítottakat ezután elfogták, megbilincselték őket, majd egy rendőrautóba tették. Ellenük nagy értékű lopás, rongálás és a hatósággal szembeni ellenállás miatt indult eljárás. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Kaliforniában egy eladó megpróbált megállítani egy tolvajt, de agyonlőtték.

