Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

Brutális tömegbaleset: 100 jármű ütközött össze a hóvihar miatt – videó

Több mint 100 jármű ütközött össze vagy csúszott le az útról Michiganben, amikor a Nagy-tavak által felerősített havazás lecsapott az államra. A látási viszonyok hirtelen romlása miatt kialakult tömegbaleset hétfő reggel bénította meg a közlekedést Hudsonville közelében.
A hatóságok számos sérültről számoltak be, halálesetet azonban nem jelentettek. A tömegbaleset miatt mindkét irányban lezárták az Interstate 196-os autópályát Grand Rapids délnyugati térségében írja az ABC.

A tömegbaleset a rendkívüli havazás miatt következett be.
Fotó: YouTube

A tömegbaleset miatt óriási torlódás alakult ki

A rendőrség szerint több mint 30 nyerges vontató is érintett volt, és órákig tartott a roncsok eltávolítása. Egy sofőr elmondta, hogy alig látott előre a hófúvásban, ezért inkább a szalagkorláton túl állt meg, hogy elkerülje az újabb ütközést. A Michigan State Police és a megyei seriff hivatala sorozatos kisebb balesetekről és kifordult kamionokról is beszámolt. 

A bajba jutott autósokat buszokkal egy közeli középiskolába szállították,

ahol segítséget és fuvart szervezhettek. A télies vihar nemcsak Michiganben okozott gondot, hanem a középnyugattól az északkeleti államokig figyelmeztetéseket adtak ki. A hideg és a havazás Florida és Georgia egyes részein is fagyveszélyt hozott, sőt sporteseményeket is befolyásolt. A mentésben és elszállításban több vontatócég vett részt, tucatnyi járművel a rendkívüli hidegben. A hatóságok szerint az út csak a teljes takarítás után nyílhatott meg újra, és további óvatosságra intették az autósokat.

Extrém tél az Egyesült Államokban: még Floridában is havazott

Ritka havazás és fagyriadó bénította meg az állam északi részét, miközben a Sunshine State lakói hóval borított utcákra ébredtek. A rendkívüli hideg nemcsak Floridában, hanem a délkeleti államokban is figyelmeztetéseket váltott ki, jelezve, hogy az idei tél még az Egyesült Államok legmelegebb régióit sem kíméli.

Tömegbaleset az M1-esen

Hajnali 1 óra körül az M1‑es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske térségében is tömegbaleset történt. Négy személyautó és egy kamion ütközött össze az éjszakai forgalomban, roncsok borították el az útszakaszt. Több embert kórházba kellett szállítani.

 

 

