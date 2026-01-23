Összetévesztette a féket a gázzal: hétautós horrorbalesetet okozott egy 83 éves nő – videó

A hatóságok szerint a tömeges balesetet egy 83 éves nő okozta, aki a beszámolók alapján összetévesztette a gázpedált a fékpedállal. A nő Ford Explorerével több, a jelzőlámpánál álló járműnek csapódott, ami láncreakciós ütközést indított el. Az autó végül felborult, majd egy másik jármű tetejére zuhant – számolt be a Local 3 News.

Többen kórházba kerültek a tömeges baleset után

A balesetben érintett hét jármű közül több súlyosan megrongálódott, egy nyugat felé haladó autót pedig törmelék talált el. Négy sérültet kórházba szállítottak, közülük kettőt időközben hazaengedtek.

A rendőrség január 15-én elfogatóparancsot adott ki, és a sofőr ellen súlyos bűncselekmények miatt indulhat eljárás. Az asszony személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A baleset miatt a Battlefield Parkway érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, a forgalom azóta helyreállt. A hatóságok tovább vizsgálják az eset körülményeit.

