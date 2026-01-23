Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

tömeges baleset

Összetévesztette a féket a gázzal: hétautós horrorbalesetet okozott egy 83 éves nő – videó

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos közúti baleset történt az Egyesült Államokban, Georgia államban, Fort Oglethorpe városában. Hét jármű ütközött össze egy forgalmas kereszteződésben, négy ember kórházba került a tömeges baleset után – közölte a Georgiai Állami Rendőrség (GSP).
Link másolása
Vágólapra másolva!
tömeges balesetidős nőGeorgia állam

A hatóságok szerint a tömeges balesetet egy 83 éves nő okozta, aki a beszámolók alapján összetévesztette a gázpedált a fékpedállal. A nő Ford Explorerével több, a jelzőlámpánál álló járműnek csapódott, ami láncreakciós ütközést indított el. Az autó végül felborult, majd egy másik jármű tetejére zuhant – számolt be a Local 3 News.

A tömeges baleset helyszíne – Fotó: X
A tömeges baleset helyszíne
Fotó: X

Többen kórházba kerültek a tömeges baleset után

A balesetben érintett hét jármű közül több súlyosan megrongálódott, egy nyugat felé haladó autót pedig törmelék talált el. Négy sérültet kórházba szállítottak, közülük kettőt időközben hazaengedtek.

A rendőrség január 15-én elfogatóparancsot adott ki, és a sofőr ellen súlyos bűncselekmények miatt indulhat eljárás. Az asszony személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A baleset miatt a Battlefield Parkway érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, a forgalom azóta helyreállt. A hatóságok tovább vizsgálják az eset körülményeit.

Másodpercek alatt megtörtént az előre borítékolható baleset - videó

Balesetet okozott egy sávok között szlalomozó autós Vácon. A felvételt a Bpiautosok.hu olvasója készítette. 

Szakadékba zuhant az autó, meghalt a 23 éves sztárinfluenszer

Mindössze 23 éves korában életét vesztette Dulce Enríquez, a rendkívül népszerű, több mint 122 ezer Instagram-követővel rendelkező mexikói sztárinfluenszer.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!