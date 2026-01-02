Hírlevél
Tommy Lee Jones

Tragédia árnyékolta be az újévet: meghalt Tommy Lee Jones lánya

1 órája
Tragédiával indult az új év a hollywoodi sztár családjában. Tommy Lee Jones lánya, Victoria életét vesztette január 1-jén. A körülményeket jelenleg is vizsgálják.
Tommy Lee Joneskábítószerdroghollywood

Tragédia árnyékolta be az újévet: holtan találták Tommy Lee Jones lányát, Victoriát egy San Franciscó-i szállodában január 1-jén. A helyszínre érkező hatóságok már csak a halál tényét tudták megállapítani.

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 25 : Actor Tommy Lee Jones (L), President of Jury of the 30th Tokyo International Film Festival and her daughter Victoria Jones (R) member of the International Competition Jury wave hands to the fans as they attends the red carpet of the festival on October 25, 2017 in Tokyo, Japan. David Mareuil / Anadolu Agency (Photo by david mareuil / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Tommy lee Jones és lánya, Victoria Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU AGENCY

Holtan Victoriát, Tommy Lee Jones lányát

Szemtanúkat újraélesztésre utasítottak, azonban a kiérkező mentőszolgálatok és a tűzoltóság szerint a helyszínen már nem lehetett segíteni. A halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértő vizsgálja, az ügyben folyamatban van a nyomozás.

A tragikus eset újév napján történt, ami tovább erősítette a megrázó hírt a közvélemény számára.

Gyerekkora óta a reflektorfényben élt

Victoria már fiatal korától ismert volt, hiszen több film és sorozat is szerepelt a pályafutásában. Feltűnt a Sötét zsaruk 2 című alkotásban, valamint a One Tree Hill epizódjaiban is. Emellett szerepet kapott A három temetés című filmben. A színész lánya így gyerekkora óta a nyilvánosság előtt élte az életét.

Botrányokkal terhelt időszak előzte meg a tragédiát

Az elmúlt évben Victoria neve több botrány kapcsán is megjelent a hírekben. Több letartóztatás történt vele kapcsolatban, köztük kábítószerrel összefüggő és családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek is napvilágot láttak.

Ezekben az esetekben Victoria mindvégig ártatlannak vallotta magát – számolt be a New York Post.

