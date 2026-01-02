Tragédia árnyékolta be az újévet: meghalt Tommy Lee Jones lánya

Tragédia árnyékolta be az újévet: holtan találták Tommy Lee Jones lányát, Victoriát egy San Franciscó-i szállodában január 1-jén. A helyszínre érkező hatóságok már csak a halál tényét tudták megállapítani.

Tommy lee Jones és lánya, Victoria Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU AGENCY

Holtan Victoriát, Tommy Lee Jones lányát

Szemtanúkat újraélesztésre utasítottak, azonban a kiérkező mentőszolgálatok és a tűzoltóság szerint a helyszínen már nem lehetett segíteni. A halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértő vizsgálja, az ügyben folyamatban van a nyomozás.

A tragikus eset újév napján történt, ami tovább erősítette a megrázó hírt a közvélemény számára.

Gyerekkora óta a reflektorfényben élt

Victoria már fiatal korától ismert volt, hiszen több film és sorozat is szerepelt a pályafutásában. Feltűnt a Sötét zsaruk 2 című alkotásban, valamint a One Tree Hill epizódjaiban is. Emellett szerepet kapott A három temetés című filmben. A színész lánya így gyerekkora óta a nyilvánosság előtt élte az életét.

Botrányokkal terhelt időszak előzte meg a tragédiát

Az elmúlt évben Victoria neve több botrány kapcsán is megjelent a hírekben. Több letartóztatás történt vele kapcsolatban, köztük kábítószerrel összefüggő és családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek is napvilágot láttak.

Ezekben az esetekben Victoria mindvégig ártatlannak vallotta magát – számolt be a New York Post.

