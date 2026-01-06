Hoppá, Ázsiában is lesz Tomorrowland

Első ázsiai fesztiválját rendezi meg a Tomorrowland. A rendkívül népszerű európai elektronikus fesztivál 2026. december 11-13 között tartja első ázsiai fesztiválját, mégpedig Thaiföldön. A 20 évvel ezelőtt egy belga testvérpár, Manu és Michiel Beers által alapított Tomorrowland a világ egyik legikonikusabb elektronikus fesztiváljává nőtte ki magát. A világ minden tájáról érkeznek a modern zene rajongói. A szervezők naponta több mint 50 000 látogatóra számítanak a thai tengerparti városban Pattayában. A jegyek elővétele január 8-án kezdődik. A fesztivál mindhárom napját lefedő teljes bérlet 12 500 bahtba (130 ezer forint) kerül, míg az egynapos bérlet ára 5100 baht (50 ezer forint) - írja a BBC.

Az ázsiai Tomorrowland nagy lépés a cég történetében Fotó: HATIM KAGHAT / Belga

Indul az első ázsiai Tomorrowland fesztivál

A fesztivál témájáról és programjáról hamarosan további részletek derülnek ki, közölték a szervezők.

A Tomorrowland csoport már rendezett programokat néhány ázsiai városban, azonban ez az első alkalom, hogy egy fesztiválba vágták a fejszéjüket. Thaiföld megállapodást kötött a céggel az esemény öt évre szóló megrendezésére.

A Tomorrowland kiterjesztése egy új kontinensre olyan mérföldkő, amelyhez nagy tisztelettel és izgalommal közeledünk... Ez egy hosszú távú történet kezdete

– mondta Bruno Vanwelsenaers, a Tomorrowland vezérigazgatója. Thaiföld az utóbbi években erős versenyzővé vált az élőzenei színtéren. Tavaly olyan nemzetközi zenei fesztiváloknak adott otthont, mint az Electric Daisy Carnival és a Creamfields. Bangkok a Blackpink K-pop zenekar tavaly októberi világ körüli turnéjának is állomása volt. Az ország saját fejlesztésű zenei és művészeti fesztiválja, a Wonderfruit pedig egyre népszerűbb úti céllá válik, évente több tízezer embert vonzva. Az Origo korábban arról írt, hogy egy tűz ellenére megtartották a 2025-ös Tomorrowlandet.